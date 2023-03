Stadt Mindelheim geht auf Proteste zum Hallenbad ein

Plus Die geplante vorzeitige Schließung des Hallenbads schlug hohe Wellen. Nun sprechen protestierende Eltern und Stadt miteinander - und finden wohl einen Kompromiss.

Lange Zeit sah es danach aus, als würde das Treffen von Bürgermeister Stephan Winter und den Fraktionsspitzen und den Eltern der Schwimmabteilung im TSV Mindelheim mit dem Vortrag der bekannten Standpunkte enden. Doch dann zauberte Carolin Eckers, Leiterin der Schwimmabteilung, einen Kompromiss aus dem Hut.

Sie regte an, das Hallenbad in den Osterferien für ein Schwimmcamp zu öffnen, damit sich ihre Schützlinge auf die bevorstehenden Wettkämpfe im Mai und Juni vorbereiten können. Das Stadtoberhaupt und die Politiker sagten eine wohlwollende Prüfung zu. Hauptamtsleiter Michael Schindler bekam nun die Aufgabe, bis zur Stadtratssitzung am Montag, Wege zur Umsetzung zu finden. Und da gehe es in erster Linie ums Personal.

Den Mindelheimer Schwimmern fehlen die Trainingszeiten

Zu Beginn des Gesprächs, zu dem der Bürgermeister eingeladen hatte, schilderte die Leiterin der Schwimmabteilung des TSV Mindelheim, Carolin Eckers, nochmals ihre Sorgen. Statt wie immer Mitte Mai soll das Hallenbad sechs Wochen früher, also zum 1. April, schließen. Ihre Kinder seien aber jetzt in der wichtigen Vorbereitungsphase für überregionale Meisterschaften. In der Leistungsgruppe 1 würden somit 30 Trainingseinheiten entfallen. Da brauche man überregional gar nicht mehr antreten. „Wir fangen im September wieder bei null an“, beklagte sie. Erste Eltern würden laut über einen Vereinswechsel nachdenken.

Die Leiterin der Schwimmabteilung Carolin Eckers (links) und Bernadette Brem kämpften in der Besprechung des mit den Fraktionsleitern des Stadtrates leidenschaftlich für die Belange ihrer Schützlinge. Foto: Willi Unfried

Bürgermeister Winter schilderte die Situation aus Sicht der Stadt. Im Herbst, als die Beschlüsse gefasst wurden, sei die Stadt enorm unter Druck gestanden, Energie einzusparen. Sogar die Einrichtung von Wärmestuben habe man der Stadt nahegelegt. Bei der Schließung gehe es aber nicht nur um Energie, die Stadt nutze die Zeit auch, um ihre Personalprobleme abzumildern, so der Bürgermeister weiter. Zunächst wolle man Überstunden, die nicht zuletzt auch durch einen hohen Krankenstand entstanden seien, abbauen.

Im Juni entspannt sich die Personallage

Auf einem hart umkämpften Arbeitsmarkt sei es gelungen, weiteres Personal zu rekrutieren, sodass man ab Juni von einer entspannten Lage sprechen könne. Zum 1. Juni habe man eine weitere Fachkraft eingestellt, hinzu kämen zwei Vollzeitkräfte. Winter ließ aber auch anklingen, dass bei den Vorschriften jedes Jahr draufgesattelt werde, alleine die Überwachung der Wasserqualität sei ein Kapitel für sich.

Der TSV-Vorsitzende Mitko Pertemov sprach von einer existenziellen Krise der Vereine nach Corona. Man müsse sich prinzipiell Gedanken um die Vereine machen. Da viele Eltern keine Zeitung mehr hätten, seien viele von der Schließung des Hallenbades überrascht worden. Winter konterte, dass die Mindelheimer Zeitung bereits im Oktober vergangenen Jahresdarüber berichtet habe.

Christoph Walter von der CSU beschwichtigte und meinte, der heutige Abend zeige, dass man miteinander sprechen müsse. Die Bäder seien teuer gewesen und sollten deshalb auch genutzt werden.

Ein Trainingslager in den Osterferien könnte als Kompromiss dienen

Dann brachte Carolin Eckers einen Kompromissvorschlag auf den Tisch. Sie bat, über die Osterferien das Hallenbad für ein Trainingslager vier bis fünf Tage zu öffnen. Die Jugendlichen hätten dann die Möglichkeit, kompakt zu trainieren. Sie und Gesamtvorstand Pertemov gaben noch als Zuckerl hinzu und versicherten, dass der Verein sich an den Zusatzkosten beteiligen könnte.

Eckers hatte sich auch schon Gedanken ums Personal gemacht. Ein Fachmann wäre bereit, sich in dieser Zeit zur Verfügung zu stellen, damit könne man den Personalvorschriften genügen.

Die Nachwuchsschwimmer des TSV Mindelheim hoffen auf eine Lösung im Hallenbad-Streit. Foto: Franz Issing (Archivfoto)

Stadtrat Peter Miller (ödp) meinte, der Rat habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Immerhin produziere das Hallenbad einen täglichen Betriebszuschuss von 2000 Euro und verbrauche viel Energie. Auf der anderen Seite stehe natürlich der Gesundheitsgedanke. Mehmet Yesil (SPD) fragte nach, ob man den Gedanken, auf andere Bäder auszuweichen und Busse dafür einzusetzen, weiterverfolgt habe. Eckers zeigte anhand von Beispielen, dass man zwar ein bisschen erfolgreich war, dass aber andere Vereine nur ungern Trainingseinheiten abgeben würden, die dortigen Funktionäre hätten in der Regel auch nicht Übungszeiten im Überfluss.

Die vorzeitige Schließung habe einen Shitstorm ausgelöst

Der Bürgermeister gab dann die Anfrage von Eckers für ein Trainingscamp in den Osterferien an Hauptamtsleiter Schindler weiter, der sich um das Personal kümmern müsste. Der Stadtrat wird sich bei seiner Sitzung am Montag mit dem neuen Sachverhalt beschäftigen. Eines stellte Winter auch klar: Er habe Verständnis für Diskussionen, nicht aber für persönliche Diffamierungen. Der Vorgang habe einen regelrechten „Shitstorm“ in den sozialen Medien ausgelöst.

Dies könnte, und da waren sich die Fraktionssprecher einig, am besten damit geschehen, dass man vorzeitig bei allen Problemen das Gespräch und dabei nach Lösungen suche.