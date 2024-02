Stadt Mindelheim setzt beim Klimaschutz den Rotstift an

Die Stadt kürzt die Förderung für Klimaschutzmaßnahmen. Einige Positionen wurden aus dem Programm gestrichen, andere aber auch erhöht oder sind neu hinzugekommen.

Die Stadt Mindelheim muss – das betont Bürgermeister Stephan Winter dieser Tage immer wieder – sparen. "Es fehlt an allen Ecken und Enden", sagt er, es gebe deutliche Schwierigkeiten, den Haushaltsplan auszugleichen. Deshalb hat sich der Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss den Förderkatalog für Klimaschutzmaßnahmen vorgenommen und das Budget von bisher 50.000 Euro auf 40.000 Euro gekürzt. Einige Positionen wurden komplett gestrichen, andere werden dagegen sogar stärker gefördert als bisher oder wurden neu in den Katalog aufgenommen.

Die Änderungen hat die Fachstelle für Klimaschutz zusammen mit dem Energieteam ausgearbeitet. Eine betrifft die Altbauten, die in Mindelheim recht häufig sind und – entsprechend saniert – einen großen Beitrag zur Wärmewende leisten können. Um einen Anreiz zur Sanierung zu schaffen und die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, die inflationsbedingt höheren Preisen für Baumaterialien gegenüberstehen, wurden die Fördersätze und die Höchstbeträge in diesem Bereich erhöht.

Weil regenerative Wärmequellen inzwischen Pflicht sind, fördert sie die Stadt Mindelheim nicht mehr

Wer seine Außenwand mit einem U-Wert unter 0,25 dämmt, kann nun beispielsweise auf maximal 2800 Euro hoffen, zuvor war es nur halb so viel. Neu in den Katalog aufgenommen wurden in diesem Bereich die Dämmung der Kellerdecke sowie die Sanierung zum Effizienzhaus mit EE- (erneuerbare Energie) oder NH- (Nachhaltigkeit) Klasse, die auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert. Dafür, so Klimaschutzmanagerin Simone Kühn, wurde an anderer Stelle die Förderung regenerativer Heizquellen wie Wärmepumpen, Pelletskessel oder der Anschluss an ein Nahwärmenetz gestrichen. Hintergrund ist, dass diese inzwischen ohnehin gesetzlich vorgeschrieben sind, erklärt Bürgermeister Winter im Gespräch mit unserer Redaktion.

Ebenfalls nicht mehr gefördert werden PV-Anlagen und Batteriespeicher, auf die in den vergangenen Jahren der größte Teil der Förderbudgets entfallen ist. Auch weil auf sie seit 2023 keine Mehrwertsteuer mehr erhoben wird, seien die Anlagen und Speicher inzwischen günstiger geworden und Förderungen seitens der Stadt deshalb nicht mehr nötig, so Winter. Er betont, dass die Stadt den Klimaschutz trotz der genannten Streichungen weiter voranbringen wolle und verweist im Förderkatalog auf den Unterpunkt "Klimafreundliche Mobilität": Die Förderung für ein E-Lastenfahrrad steigt demnach für Privatpersonen von bisher 15 Prozent oder maximal 400 Euro auf einen Fördersatz von 25 Prozent und maximal 1000 Euro. Klimaschutzmanagerin Kühn sieht darin insbesondere für Familien einen guten Anreiz. Neu in den Förderkatalog aufgenommen wurden infolge erhöhter Nachfrage zudem Lastenräder ohne Antrieb. Die Stadt will damit alternative Mobilitätsformen stärken und dem Siegel "Fahrradfreundliche Stadt" noch besser gerecht werden. Winter erhofft sich damit nicht nur einen Effekt für die Umwelt, sondern auch weniger Autos in der Stadt.

Die Förderung können Privatpersonen, Vereine und im Fall der E-Lastenräder auch Unternehmen beantragen

Die Mitglieder des Umweltausschusses haben den vorgeschlagenen Änderungen geschlossen zugestimmt. Diese treten rückwirkend zum 1. Januar in Kraft. In den Genuss einer Förderung kommen wie bisher Privatpersonen und Mindelheimer Vereine, die in Mindelheim oder einem seiner Ortsteile neu bauen oder ein bestehendes Gebäude sanieren. Einen Rechtsanspruch auf eine Förderung gibt es nicht. Die Anträge für E-Lastenräder können auch Unternehmen stellen, sie bekommen ebenfalls einen Fördersatz von 25 Prozent, aber einen Höchstbetrag von 400 Euro.

Den Förderantrag sollten Interessierte bereits vor Baubeginn oder dem Kauf eines Lastenrades stellen. Er ist bei der Fachstelle für Klimaschutz oder unter www.mindelheim.de/klimaschutz-mobilitaet erhältlich. Damit möglichst viele von einer Förderung profitieren, hat sich die Stadt gegen das sogenannte Wind-Hund-Prinzip entschieden: In den vergangenen Jahren wurde das Gesamtbudget unter allen Antragsstellern aufgeteilt. Die Einzelförderung kann dann geringer ausfallen als im Förderkatalog angegeben, es kommen aber mehr Bürgerinnen und Bürger zum Zug. Weitere Informationen dazu gibt es bei der Fachstelle fr Klimaschutz.