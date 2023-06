Stadt warnt vor Blaualgen an der Mindelheimer "Nordsee"

Die gefährlichen Blaualgen wurden in geringer Menge festgestellt. Verwaltung rät Badegästen zur Vorsicht.

Bei einer Routineuntersuchung des Gesundheitsamtes wurden an der Mindelheimer „Nordsee“ Blaualgen in geringem Maß nachgewiesen. Durch den Starkregen am Donnerstag waren die Algen am Freitag zwar schon nicht mehr nachweisbar, das könne sich in den nächsten Tagen jedoch wieder ändern, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Mindelheim. Am Badesee werden jetzt entsprechende Warnhinweise aufgestellt. Gerade im Uferbereich und bei bestimmten Windverhältnissen könne es zu einer Ansammlung von Blaualgen kommen. Blaualgen können giftig sein, deshalb ist das Baden derzeit nur auf eigene Gefahr erlaubt, heißt es in der Mitteilung.

Bei Blaualgenbefall kein Wasser schlucken und besonders auf spielende Kinder achten

Badegäste sollten außerdem darauf achten, beim Schwimmen kein Wasser zu schlucken und sich nicht in Bereichen mit sichtbaren Schlieren aufhalten. Insbesondere Kinder könnten beim Spielen im Uferbereich in Kontakt mit Blaualgen kommen, auch Hunde seien gefährdet. Wenn nach dem Baden Beschwerden wie Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Hautreizungen oder Quaddeln auftreten, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Das Gesundheitsamt werde das Gewässer ab kommender Woche weiterhin engmaschig kontrollieren, so die Stadtverwaltung. (mz)