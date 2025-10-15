Der Türmer „türmt“: Mindelheims Stadtarchivar geht in Ruhestand

Eigentlich ist Andreas Steigerwald kein Mindelheimer, aber irgendwie vielleicht dann doch. Aufgewachsen ist er zwar in Neubeuern bei Rosenheim und hat – klein ist die Welt – zusammen mit dem Vater von Stadtkämmerer Michael Schindler die Grundschule in Raubling besucht. Aber in den vergangenen 26 Jahren hat er hier gelebt und sich als Stadtarchivar so tief in die Geschichte Mindelheims hineingearbeitet, dass man wohl guten Gewissens sagen kann: So gut wie er kennen sich nur wenige aus.

Weder in der Stadtgeschichte noch im Archiv im Unteren Tor, wo sie auf sieben Stockwerken dokumentiert ist. Rund 1700 Kartons voller Dokumente stapeln sich hier, hinzu kommen jede Menge Bücher und weiteres Archivmaterial in anderen Depots. Und nein, auch in 26 Jahren ist es Andreas Steigerwald nicht gelungen, jeden dieser Kartons zu durchforsten. Auf so manchen Schatz ist er freilich trotzdem gestoßen, zum Beispiel das Buch „Jerusalem“ des damaligen Stadtschreibers Adam Reißner aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. „Das ist fast mein bedeutendster Fund“, sagt Steigerwald.

In seiner Zeit als Mindelheimer Stadtarchivar ist Andreas Steigerwald rund 5700 Mal die 120 Stufen im Unteren Tor hinaufgestiegen

Die ältesten Unterlagen, die im Unteren Tor untergebracht sind, stammen aus dem 16. Jahrhundert und liegen in hohen Regalen im ersten Stock des Turms, noch ältere, darunter eine Urkunde von 1337, in einem speziell gesicherten Raum in den Museen im Colleg. Mit jedem Stockwerk bewegt man sich dann weiter voran in der Geschichte Mindelheims. Wer schließlich im siebten Stock ankommt, wo bis zum Frühjahr Steigerwalds Büro untergebracht war, hat nicht nur mehrere Jahrhunderte hinter sich, sondern auch um die 120 Stufen unterschiedlichster Bauart. Wie oft er sie bis zu seinem jetzigen Ruhestand hinauf- und hinuntergestiegen ist, kann er beim besten Willen nicht sagen. Geht man von 220 Arbeitstagen pro Jahr aus und – was wenig realistisch aber leichter zu rechnen ist – davon, dass der 66-Jährige den Turm während seiner Arbeitszeit nie verlassen hat, wären es 5720 Mal gewesen, das wären hinauf und hinunter stolze 686.400 Stufen.

Allerdings ist Steigerwald im Frühjahr in ein neues Büro in der Maximilianstraße umgezogen, das deutlich komfortabler sein ist, als es der Turm zumindest in den Anfangsjahren noch war: Als das Archiv dort 1996 eingerichtet wurde, lagen die Archivalien noch offen in den Regalen und es gab keine Heizung, erinnert sich Steigerwald. Im Winter lagen die Temperaturen deshalb oft nur um den Gefrierpunkt, was ihm jedoch nicht etwa mit Blick auf die eigene Gesundheit, sondern wegen all der Dokumente und Bücher Sorgen bereitete: Um sie zu erhalten werden Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad empfohlen, außerdem eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 50 Prozent. In dem ungeheizten Turm lag sie bei 80 Prozent, sodass Steigerwald schließlich bei der Stadt vorsprach. Heute wird der Turm mit Nachtspeicheröfen beheizt.

Eine Exkursion nach Basel führte Andreas Steigerwald letztlich nach Mindelheim

In den vergangenen Jahren hat Steigerwald nicht nur Dokumente gesucht und gefunden, sondern diese auch in teils mühevoller Arbeit übersetzt, zum Beispiel das Burginventar von 1591. Dass es ihn überhaupt nach Mindelheim verschlagen hat, ist einem Zufall zu verdanken: Steigerwald hat in München und Eichstätt Geschichte, klassische Philologie und Volkskunde studiert. In seiner Münchner Studienzeit nahm er an einer Exkursion nach Basel teil und weil es damals die Autobahn A96 noch nicht gab, führte die Strecke durch Mindelheim. „Da habe ich das Obere Tor und das mittelalterlich anmutende Städtchen gesehen und das hat mir sehr gut gefallen.“

Daran, dass er einmal hier arbeiten würde, hat er damals freilich noch nicht gedacht. Als er dann aber erfuhr, dass in Mindelheim ein Nachfolger für den ehrenamtlichen Archivpfleger Erwin Holzbaur gesucht wurde, hatte er gleich eine Initiativbewerbung losgeschickt – und damit offensichtlich überzeugt. 26 Jahre später arbeitet er nun seine eigene Nachfolgerin ein: Karin Eben stammt aus Hausen und ist nach Stationen in Heidelberg und Südtirol ins Unterallgäu zurückgekehrt. Die 47-Jährige hat eigentlich Soziale Arbeit studiert und lange in diesem Beruf gearbeitet. „Mein Traum war aber immer Geschichte, Archäologie und alte Sprachen“, erzählt sie. Den hat sie sich schließlich erfüllt und sich auf mittelalterliche und jüdische Archäologie spezialisiert. Auf ihre neue Aufgabe freut sie sich schon und hofft, sich im Archiv und der Mindelheimer Stadtgeschichte schon bald ebenso gut auszukennen wie Andreas Steigerwald.

Obwohl es ihm in Mindelheim gut gefallen hat, wird er demnächst nach Neubeuern zurückziehen. Aufs Klettern, das er von seinem Turm-Arbeitsplatz gewohnt ist, muss er dort übrigens nicht verzichten: In dem Dorf, das 1981 zum schönsten Deutschlands gewählt wurde, gibt es mehrere steile Anstiege und ebenfalls einen markanten Torturm.