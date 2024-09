Start frei für ein neues Insektenparadies

Der Landschaftspflegeverband Unterallgäu unterstützt den Wildbienenlehrpfad Mindelheim mit der Anlage eines Wiesenbiotops. Die Initiatoren des Wildbienenlehrpfades, Jan-Erik und Bettina Ahlborn aus Mindelheim, freuen sich sehr über die Hilfe. Mit tatkräftiger Unterstützung von Stadtgärtner Martin Honner wird direkt am Parkplatz der Mindelburg eine klassische Heuwiese entstehen. Eine zweite Teilfläche kann in Kürze zusätzlich realisiert werden. Dieser Wiesentyp ist eine der wichtigsten Nahrungsgrundlagen für heimische Wildinsekten. Über die Jahrzehnte ist er selten geworden und gemeinsam freut man sich darauf, dass wichtige Insektennahrungspflanzen in die Landschaft zurückkommen. Für die Aussaat wurden Samen ausgewählt, die einer der wenigen verbliebenen artenreichen mageren Wiesenlandschaften der Umgebung entstammen. Die Entwicklung kann zwei bis drei Jahre dauern, weiß Jens Franke vom LPV. „Aber dann wird vor der Mindelburg ein Stück echte Unterallgäuer Kulturlandschaft neu erblühen.“

