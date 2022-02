Mindelheim

vor 49 Min.

Start-up will ein lokales Amazon schaffen

Plus Ein Mindelheimer hat mit zwei Freunden eine App entwickelt, die wieder mehr Menschen in die Städte bringen soll. Wie es dazu kam und was die drei erreichen wollen.

Von Dominik Schätzle

Der Mindelheimer Dejan Nikolajevic hat eine Bonuskarten-App entwickelt, die im Unterallgäu bereits von vielen Menschen genutzt wird. Mit seinen beiden Co-Gründern will er es schaffen, die Innenstädte wieder mehr zu beleben. Von der Idee bis zur heutigen Umsetzung haben sie viel Zeit in die Programmierung der App investiert. Was die drei dabei antreibt, ist nicht das Geld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen