Statt in Straße gegen Ampel gefahren

Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen in Mindelheim von der tiefstehenden Sonne geblendet worden und deshalb gegen einen Ampelmast gefahren. Laut Polizei wollte der Mann eigentlich von der Landsberger Straße nach links in eine Seitenstraße abbiegen. Weil er von der Sonne geblendet wurde, bog er jedoch zu früh ab. Der Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, an der Ampel entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. (mz)

