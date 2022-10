Stauffenberg: "18,30 Euro ernähren ein Kind ein ganzes Jahr"

Zum Welternährungstag unterstützt die Mindelheimer Pfarreiengemeinschaft „Mary’s Meal“. Was es damit auf sich hat, erklärt Marianne Stauffenberg von der Hilfsorganisation.

Vor 20 Jahren hat der Schotte Magnus MacFarlane-Barrow die Hilfsorganisation „Mary’s Meals“ gegründet. Seither versorgt die Organisation jeden Tag Hunderttausende hungernde Kinder mit Essen und ermöglicht ihnen eine Schulausbildung. Wir sprachen mit Marianne Stauffenberg, die Mitglied im Vorstand von „Mary’s Meals“ und für Bayern zuständig ist.

Frau Stauffenberg, am 16. Oktober ist Welternährungstag. Der Krieg in der Ukraine und die Weizenknappheit hat auch uns gezeigt, wie sehr wir alle von Nahrungsmitteln abhängen. Wie steht es um die Ernährung in der Welt?

Wir spüren natürlich schon, dass die Preise gestiegen sind – für Benzin, für die Transporte von Nahrungsmitteln zu den Schulen. Das tut uns weh. Wir bekommen auch immer wieder die Rückmeldung, dass der Dünger knapp ist. Wir arbeiten ja sehr eng mit den regionalen Gemeinden zusammen. Wir kaufen – wo immer das möglich ist – bei Kleinbauern vor Ort ein. Dort leiden die Menschen unter den Preissteigerungen und weil es keinen Dünger gibt.

Wo ist Mary’s Meals aktiv?

In vielen afrikanischen Ländern, aber auch in Indien, in Myanmar, in Haiti, Peru oder Rumänien.

Sie arbeiten seit sieben Jahren ehrenamtlich für „Mary’s Meals“. Was passiert da konkret?

Der Schotte MacFarlane-Barrow hat mit Schulspeisungen in Malawi begonnen. Das ist zurückzuführen auf eine Begegnung mit einer Familie. Da war die Mutter gerade an Aids gestorben. Auch der Vater war schon verstorben. Da fragte er das älteste Kind: Was stellst du dir für dein Leben vor? Was sind deine Wünsche? Dieser Bub sagte: Ich möchte so gerne in die Schule gehen und ich möchte mal etwas zu essen haben. Seither macht „Mary’s Meals“ Schulspeisungen. Nahrung immer in einem Ort der Bildung.

Mindelheim engagiert sich seit zwei Jahren sehr stark für Ihre Organisation. Wer sind die Macher?

Kathrin v. Erffa hat das ins Leben gerufen. Sie arbeitet ehrenamtlich mit uns zusammen. Beim vorigen Welthungertag hat sie die gesamte Pfarreiengemeinschaft motiviert. Da kamen 4850 Euro zusammen, was enorm viel ist. Dekan Andreas Straub und die Pastoral- und Gemeinderäte der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim haben das stark unterstützt. Großen Zuspruch gab es auch aus der Bevölkerung. Margit Gorlitt und Markus Wegele zählen zu den sehr Engagierten. Auch in diesem Jahr wird die gesamte Kollekte vom 16. Oktober der katholischen Pfarreiengemeinschaft an „Mary’s Meals“ gehen. Ein gestalteter Gottesdienst findet in Oberauerbach statt. Am 27. Oktober findet ab 19 Uhr eine Operettenbenefiz im Mindelheimer Stadttheater statt. Das ist eine Idee und Initiative der Künstlerin und Schauspielerin Christine Rothacker von „Wir-machen-Theater“ mit dem „Theater am Puls“ und Kathrin v. Erffa. Es ist eine Benefizveranstaltung zugunsten „Mary´s Meals“, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und unterstützt von der Stadt Mindelheim. Der Eintritt ist frei, wir freuen uns über Spenden. Vertreter der Christlichen Pfadfinder Kreuzträger CPK engagieren sich beim Spendensammeln beim Operettenbenefiz am 27. Oktober.

Viele Menschen haben derzeit Sorgen angesichts der stark gestiegenen Preise. Niemand hat etwas zu verschenken. Wie kann in einer solchen Zeit den Kindern geholfen werden, die der Hilfe ja bedürfen?

Es sind 18,30 Euro, die ein Kind ein ganzes Jahr ernähren. Ich denke, das ist ein Betrag, den man auch mal aufbringen kann. Man kann das ja auch jemandem zum Geschenk machen, der schon alles hat. Wenn Weihnachten kommt oder wenn jemand Geburtstag hat. Wir haben eine Webseite, über diese kann man spenden. Mir liegt das sehr am Herzen. Unsere Vision eben ist, dass kein Kind hungrig in die Schule gehen muss. Interview: Johann Stoll