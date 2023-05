Mindelheim

Stauffenberg-Enkelin diskutiert mit Mindelheimer Schülern

Plus Ihr Großvater war der prominenteste Attentäter auf Adolf Hitler. In Mindelheim spricht Sophie von Bechtolsheim über das Erbe Stauffenbergs, über Verantwortung und Widerstand.

Es war nicht nur Stauffenberg. Es waren auch Menschen wie Friedrich Olbricht und Henning von Tresckow und vor ihnen waren es Eberhard von Breitenbuch und Ewald von Kleist und viele andere. Sie alle waren an Anschlägen auf Adolf Hitler beteiligt. Doch nur mit Claus Phillipp Maria Schenk Graf von Stauffenberg, wie sein voller Name lautete, können die meisten Menschen heute noch etwas anfangen. Er kam dem Tod Hitlers mit seiner Tat am nächsten. "Darum ist es die Kindheit meines Großvaters, die die Historiker bis ins kleinste Detail durchleuchtet haben, um einen Anhaltspunkt zu finden, der erklärt, warum er den Anschlag verübt hat", sagt Sophie von Bechtolsheim. Und darum steht sie am Jahrestag der Befreiung im Mindelheimer Silvestersaal und erzählt der 11. Klasse des Maristenkollegs die Geschichte von Claus von Stauffenberg.

Enkelin des Hitler-Attentäters spricht in Mindelheim über ihren Großvater

Am 20. Juli 1944 platzierte Claus von Stauffenberg eine Aktentasche, darin Sprengstoff mit einem Fernzünder, in der sogenannten Wolfsschanze: dem Führerhauptquartier. Unter einem Vorwand verließ er den Ort des Geschehens kurz darauf wieder. Um 12.42 Uhr detonierte die Bombe. Die Holzbaracke, in der die Lagebesprechung Hitlers mit seinen Generälen stattfand, zerbarst in Stücke und Stauffenberg war sich sicher, Hitler getötet zu haben. Er machte sich auf den Weg nach Berlin, wo seine Mitstreiter "Operation Walküre" verkünden sollten. Ursprünglich sollte der Plan mit dem Decknamen Walküre dazu dienen, Aufstände der Bevölkerung gegen das nationalsozialistische Regime zu unterbinden. Die Gruppe um Stauffenberg, die hauptsächlich aus ranghohen Mitgliedern der Wehrmacht bestand, hatte Walküre für ihre Zwecke jedoch so abgewandelt, dass Gestapo, SS und NSDAP unter die Kontrolle der Wehrmacht gebracht worden wären.

