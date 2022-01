Stefan Fichtel zeigt seine bissigen Karikaturen im Mindelheimer Salon

Plus Die Karikaturen von Stefan Fichtel hängen schon länger im Salon des Kunstvereins, doch jetzt ist die sehenswerte Schau auch geöffnet.

Es macht durchaus Sinn: Ein Karikaturist beendet das Kunst-Jahr in den Ausstellungsräumen des Kunstvereins Mindelheim – und eröffnet es auch! Der aus Mindelheim stammende Künstler Stefan Fichtel zeigt seine Karikaturen über das vergangene Jahr. Und 2021 hatte viel zu bieten: Wahlkämpfe, Hahnenkämpfe, Corona – es mangelte Fichtel nicht an Themen, vielmehr war es sogar schwer, sich die wichtigsten herauszupicken.