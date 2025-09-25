Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Steht das geplante Oldtimermuseum in Mindelheim vor dem Aus?

Mindelheim

Steht das geplante Oldtimermuseum vor dem Aus?

Sammler Michael Rimmel würde in Mindelheim gerne ein Museum für seine Schätze bauen. Die Stadt hat das Vorhaben bislang unterstützt. Doch nun gibt es Ärger.
Von Sandra Baumberger
    • |
    • |
    • |
    Bislang ist die Oldtimersammlung von Michael Rimmel in den Räumen des ehemaligen Maria-Ward-Gutshofs und den Nebengebäuden untergebracht. Langfristig würde er seine Schätze, darunter der größte Traktor Europas, ein Einzelstück, gerne in einem Privat-Museum präsentieren. Doch dahinter steht aktuell ein großes Fragezeichen.
    Bislang ist die Oldtimersammlung von Michael Rimmel in den Räumen des ehemaligen Maria-Ward-Gutshofs und den Nebengebäuden untergebracht. Langfristig würde er seine Schätze, darunter der größte Traktor Europas, ein Einzelstück, gerne in einem Privat-Museum präsentieren. Doch dahinter steht aktuell ein großes Fragezeichen. Foto: Sandra Baumberger

    Wird es auf dem Gelände des ehemaligen Maria-Ward-Gutshofs am Ortsausgang von Mindelheim irgendwann ein Oldtimermuseum für Traktoren und Motorräder geben? Diese Frage beschäftigt derzeit sowohl Michael Rimmel, den Besitzer des Grundstücks und Sammler von rund 350 Oldtimern, als auch die Stadtverwaltung, den Bauausschuss und demnächst auch den Stadtrat. Fest steht: Rimmel würde das Museum nach wie vor gerne bauen. Auch die Stadt hat das Vorhaben bislang unterstützt. Doch nun wird auf dem Areal etwas anderes gebaut – und das sorgt für Ärger.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden