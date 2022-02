Langer Stau nach Unfall auf der A96 zwischen Stetten und Mindelheim

Auf der A96 Richtung München hat es am Montag zwischen Stetten und Mindelheim einen Unfall gegeben. Es kam zu einem Stau.

Am Montagmorgen hat es auf der A96 in Richtung München zwischen Stetten und Mindelheim einen Unfall gegeben, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Die A96 musste kurzfristig gesperrt werden

Da ein Auto in der Leitplanke gelandet war und drei andere Fahrzeuge teils entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen kamen, musste die Fahrbahn verengt beziehungsweise kurzfristig gesperrt werden.

Zudem hatte Zeugenberichten zufolge ein Fahrer seinen Lastwagen in der Abfahrt Stetten abgestellt, sodass kein anderer Verkehrsteilnehmer die Autobahn über die Anschlussstelle verlassen konnte. Es bildete sich ein langer Rückstau.