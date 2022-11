Mindelheim

vor 50 Min.

Stimmakrobaten und Scherzbolde im Mindelheimer Stadttheater

Plus Bei ihren Konzerten in Mindelheim lassen die fünf Picobellos das Publikum den Alltag vergessen.

Von Franz Issing Artikel anhören Shape

Schon der Name Picobellos verspricht ein aus dem Rahmen fallendes Programm. So hieß es nach längerer Corona-Pause wieder Vorhang auf für das Unterallgäuer A-Cappella-Quintett. Bei zwei ausverkauften Konzerten im Stadttheater begeisterten die fünf Stimmakrobaten mit einem neuen Programm. „Werfen wir den Alltag für zwei Stunden in die Tonne“, animierte der Frontmann der Picobellos das Publikum, das sich von deren Wortwitz, gesanglichem Können und komödiantischem Talent begeistert zeigte. Das Quintett kam ganz ohne Instrumente aus und brachte den Saal zum Kochen. Die fünf Multitalente hatten auch eine Überraschung parat: Sie hatten mit Julia Hölzle und Jasmin Reutemann zwei charmante Künstlerinnen engagiert, die einige Stücke am Klavier und mit Klarinette begleiteten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen