Störenfried bekommt vier Anzeigen an einem Abend

Obwohl er längst Hausverbot hat, geht ein Mann in Mindelheimer Spielhallen und fällt dort mehr als unangenehm auf.

Mit insgesamt vier Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Beleidigung endete der Sonntagabend für einen Mann in Mindelheim. Laut Polizei betrat er eine Spielhalle, obwohl er dort bereits Hausverbot hatte. Auch nach Aufforderung der Mitarbeiterin verließ er die Spielhalle nicht und beleidigte die Frau auch noch. Auf Androhung, dass die Polizei verständigt wurde, entfernte er sich dann aber doch und ging direkt in eine weitere Spielhalle, in der er auch längst Hausverbot hat. Auch dort wurde der von den Mitarbeiterinnen aufgefordert, sofort zu gehen und auch dieses Mal kam er der Aufforderung nicht nach. Er beleidigte auch in der zweiten Spielhalle eine Mitarbeiterin, die schließlich die Polizei rief. Die Beamten begleiteten ihn aus der Spielhalle und sprachen einen Platzverweis aus. (mz)