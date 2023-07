Mindelheim

19:00 Uhr

Störer bringen Katharina Schulze in Mindelheim nicht aus der Ruhe

Katharina Schulze war nach mehreren Stationen in Bad Wörishofen und Mindelheim in den Mindelheimer Silvestersaal gekommen und beantwortete dort Fragen der Gäste.

Plus Die bayerische Oppositionsführerin Katharina Schulze stellt sich im Mindelheimer Silvestersaal den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Draußen wird protestiert.

Von Sandra Baumberger

Mit ihrem charakteristischen Strahlen kommt Katharina Schulze in den Mindelheimer Silvestersaal. Schon seit dem Morgen ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag im Unterallgäu unterwegs. Jetzt steht das After-Work-Event an, bei dem sie sich zusammen mit dem Landtagskandidaten Holger Jankovsky und der Bezirkstagskandidatin Ursula Reichenmiller-Thoma den Fragen der rund 50 Gäste stellen will. Auch Ungebetene sind gekommen: Vor der Tür haben drei Männer und zwei Frauen mit Plakaten Aufstellung genommen. "Wir sagen Nein zu Ökofaschismus und Grüner Diktatur" steht unter anderem darauf.

Katharina Schulze strahlt trotzdem. "In einer Demokratie sind freie Meinungsäußerungen jederzeit erlaubt", sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Solange es sich nicht um Beleidigungen oder Bedrohungen handelt, die sie aus dem Internet zur Genüge kennt und konsequent anzeigt, müsse man das aushalten. Holger Jankovsky kennt die Gruppe bereits aus Kaufbeuren. "Das muss man vielleicht auch als Ehre sehen, dass einem die Leute gleich hinterherziehen", sagt er und grinst.

