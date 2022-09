Stracke zu Pschierer: „Das ist erbärmlich“

Der CSU-Bundestagsabgeordnete kritisiert den Abgang des früheren Staatsministers aus der CSU scharf. Auch Kaufbeurens Oberbürgermeister Bosse ist enttäuscht.

Der Austritt des langjährigen CSU-Spitzenpolitikers Franz Josef Pschierer aus seiner Partei schlägt nach wie vor hohe Wellen in der Region. Auf der Facebook–Seite der Mindelheimer Zeitung erfährt der 66-Jährige vor allem Kritik. Auch seine früheren politischen Weggefährten, der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke und Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse, kritisieren den Mindelheimer.

Wie man ordentlich poltert, hat Franz Pschierer in seiner fast drei Jahrzehnte währenden politischen Karriere häufiger gezeigt. Den größten Rums verursachte der ehemalige bayerische Wirtschaftsminister und CSU-Landtagsabgeordnete aber in eigener Sache, indem er am Mittwoch seinen Wechsel von der CSU zur FDP bekannt gab.

Pschierer lässt an etlichen seiner früheren Mitstreiter kein gutes Haar

Die Eruptionen zwischen München und seiner Unterallgäuer Heimat schlagen auch in der Region hohe Wellen. Denn an etlichen seiner Mitstreiter lässt Pschierer kein gutes Haar, nachdem Peter Wachler, Bürgermeister im Unterallgäuer Markt Wald, bei der CSU-Kreisvorstandssitzung am Montag als Gegenkandidat um das Landtagsmandat in den Ring gestiegen war.

„Ich habe nichts gegen einen Gegenkandidaten“, sagt Pschierer, „aber ich erwarte Offenheit, Fairness und Transparenz“. Das ist die Formulierung, mit der Vollblutpolitiker Pschierer zitiert werden möchte. Zudem spricht er offen von einem „Intrigantenstadl“, den vor allem zwei seiner ehemaligen Parteifreunde veranstaltet hätten: Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse und der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke.

Ihnen wirft er vor, hinter den Kulissen die Fäden für die Gegenkandidatur gezogen und eine „zunehmende Entfremdung“ vorangetrieben zu haben. Der Grund aus Pschierers Sicht: vor allem seine Kritik an der Staatsregierung und an Ministerpräsident Markus Söder im jüngsten Bundestagswahlkampf. „Statt Souveränität zu zeigen im Umgang mit innerparteilichem Wettbewerb, schlägt Pschierer wild um sich“, sagt Stracke. „Das ist erbärmlich, verletzend und persönlich zutiefst enttäuschend.“

Stracke nennt Pschierers Parteiwechsel einen "Ego-Trip"

Wer wie Pschierer eine Gegenkandidatur als Intrige gegen sich sieht, habe sämtliche Maßstäbe verloren, so Bosse. „Das ist kein guter demokratischer Stil.“ Beide Kaufbeurer zeigen sich fassungslos und werfen Pschierer vor, mit dem Wechsel zur FDP jahrzehntelange Überzeugungen der CSU über Bord zu werfen. Aus Strackes Sicht ist der Grund „offensichtlich nicht ein Gesinnungswechsel, sondern der Ego-Trip eines ehemaligen Staatsministers angesichts eines Gegenkandidaten“.

Bosse berichtet, er habe Pschierer schon vor zwei Monaten vor einer erneuten Kandidatur eine Klärung seines Verhältnisses zum Ministerpräsidenten nahegelegt, weil er sonst für seinen Stimmkreis nicht erfolgreich wirken könne. Dies habe Pschierer zugesagt. Bosse beteuert, von der Gegenkandidatur erst am Montag erfahren zu haben. In der Vorstandssitzung habe er sich dann neutral gegenüber beiden Kandidaten verhalten.

„Pschierers Wechsel zur FDP hat mich überrascht, enttäuscht und macht mich auch traurig“, sagt Bosse. Gemeinsam habe man viele Jahre sehr erfolgreich für die Region zusammengearbeitet – bis der Mindelheimer 2018 aus dem Kabinett ausschied. Danach sei es um ihn in Kaufbeuren, seinem Stimmkreis als CSU-Landtagsabgeordneter, ruhig geworden. Anliegen der Region habe Bosse deshalb seit Längerem über Gesundheitsminister Klaus Holetschek an den Kabinettstisch gebracht, sagt der OB, der künftig möglicherweise enger mit seinem Intimfeind Bernhard Pohl, dem Kaufbeurer Landtagsabgeordneten der Freien Wähler, zusammenarbeiten muss.

Ob er für die FDP als Kandidat ins Rennen geht, will Pschierer im November bekannt geben

Pschierer sagte gegenüber dieser Reaktion, die Stellungnahme von Bosse sei „souverän, sachlich und sauber“. Er akzeptiere dessen Sicht. Die Befürchtung, der Stimmkreis könne Schaden nehmen, weil Pschierer immer wieder Ministerpräsident Markus Söder öffentlich kritisiert habe, sei aber unbegründet. Die Aussagen Strackes mochte Pschierer öffentlich nicht kommentieren. Er ließ aber durchblicken, dass das Tischtuch zwischen ihm und Stracke zerschnitten sei.

Der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Bernhard Pohl, möchte die Vorgänge nicht kommentieren. „Auch wenn mein Verhältnis zu Franz Pschierer nicht immer einfach war, habe ich dennoch großen Respekt vor seiner Lebensleistung“, sagt er. „Ich hätte ihm persönlich einen besseren politischen Abgang gewünscht.“

Pschierer bleibt bis zum Ende der Legislaturperiode 2023 Landtagsabgeordneter. Ob eine Kandidatur bei den Freien Demokraten denkbar ist, will er mit seiner Familie und den „Parteifreunden der FDP“ besprechen. Eine Entscheidung will er nach den Allerheiligenferien bekannt geben.

Auf Kreisebene wechselt Pschierer ebenfalls die Fraktion. Er gehört bis zum Ende der Legislaturperiode der FDP an.