Straßenumfrage: Auf welches Kostüm setzten Sie in diesem Fasching?

Der Fasching hat volle Fahrt aufgenommen. In welchem Kostüm sind sie bei Faschingsbällen oder Umzügen unterwegs, wollten wir von Passanten in Mindelheim wissen.

Roland Ahne, Mindelheim

Als Zweiter Bürgermeister von Mindelheim bin ich auf vielen Faschings-Partys und Umzügen unterwegs. Das macht mir viel Spaß. Ich verkleide mich gerne. Welche Rolle ich beim Umzug am Gumpigen in Mindelheim spiele, möchte ich noch nicht verraten. Große Überraschung.





Stefanie Weigele, Schöneberg

Gestern habe ich mich mit meinem Mann auf dem Blaulichtball in Schöneberg ins Faschingsvergnügen gestürzt. Mit meinen Kindern besuche ich den Kinderball im Ort. Die Kinder gehen als Marienkäfer und Lolli. Beim Umzug am Faschingsdienstag in Pfaffenhausen bin ich als Clown vertreten.





Stefan Kölbl, Rammingen

Unserem Nachwuchs zuliebe besuchen wir den Kinderball des Sportvereins Rammingen. Da treten die Kinder mit der Turngruppe auf. Ich begleite sie als Matrose, meine Frau geht als Prinzessin. Mit den großen Umzügen haben wir eigentlich nichts am Hut. Da ist uns zu viel Trubel.





Lore Fritz, Türkheim

Früher habe ich gerne und oft auf Faschingsbällen getanzt. Heute gönne ich mir dieses Vergnügen nur noch spontan und in Begleitung von Freunden. Dies auch schon mal im Hexen- oder Piratenkostüm. Am Gumpigen bin ich vermutlich zu Gast beim Ball der Wertachfunken.