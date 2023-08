Streit eskaliert: Frau im Krankenfahrstuhl schlägt zu

Es begann mit einer Beleidigung und endete mit Schlägen: Jetzt sucht die Mindelheimer Polizei eine der Beteiligten.

Bei einem Streit auf einem Feldweg in Mindelheim ist am Mittwochabend eine 41-Jährige leicht verletzt worden. Laut Polizei wurde die Frau zunächst von einer älteren, unbekannten Dame, die in einem roten Krankenfahrstuhl unterwegs war, grundlos beleidigt. Die jüngere Frau stellte die andere zur Rede, das führte jedoch nur zu einer erneuten Beleidigung. Als die 41-Jährige die Polizei rufen wollte, wollte sich die Täterin davonmachen und fuhr dabei der anderen Frau mit ihrem Gefährt über den Fuß. Die 41-Jährige wurde dabei leicht verletzt und versuchte, die andere Frau am Wegfahren zu hindern. Da jedoch schlug die ältere Frau mit einem Regenschirm um sich und flüchtete in Richtung Mindelheim. Laut Polizei war die Täterin etwa 65 Jahre alt, übergewichtig und hatte einen schwarz-weiß gepunkteten kleinen Hund bei sich. Die Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 zu melden. (mz)