Streit ums Wasser: Die Stadt Mindelheim muss Schadensersatz zahlen

Plus Die Trockenheit im Sommer 2022 hat zu einem Fischsterben in der Mindel geführt. Mindelheim hatte darauf im Sinne des Tierschutzes gehandelt. Die saftige Rechnung kam später.

Bei den Haushaltsberatungen im Finanzausschuss war das Thema auf Seite 97 des Verwaltungshaushalts versteckt. Unter der Nummer 6400 findet sich der Eintrag: Schadensersatz Wasserableitung. Als Betrag sind 12.000 Euro vermerkt. Was steckt dahinter?

Das Fischsterben in der Mindel hat Tierfreunde auf den Plan gerufen

Kämmerer Wolfgang Heimpel erläuterte den Stadträten, der Mühlbach habe aufgrund der wochenlang anhaltenden Trockenheit extrem wenig Wasser geführt. Die Folge war ein Fischsterben, das unter Tierfreunden in der Kreisstadt ein großes Echo ausgelöst hat. Die Stadt handelte, um noch mehr Tierleid zu vermeiden. Sie leitete am Frundsbergwehr Wasser um: von der Mindel in den Mühlbach.

Das allerdings blieb nicht folgenlos. Denn Eigentümer von kleinen flussabwärts liegenden Wasserkraftwerken waren plötzlich von einem Teil der Wasserzufuhr abgeschnitten. Weniger Wasser bedeutet, dass dort auch weniger Strom produziert werden konnte. Und damit sank auch der Verdienst.

Triebwerksbetreiber in Mindelheim haben Anspruch auf ausreichend Wasser

Der Fall ist juristisch nicht einfach, erläuterte Bürgermeister Stephan Winter, der selbst Jurist ist. Das Tierschutzrecht greift hier offenbar nicht. Es gab teilweise so wenig Wasser, dass es für Triebwerksbesitzer und Fische nicht gereicht hat, sagte Winter sinngemäß. Die Stadt jedenfalls musste die Betreiber der Wasserkraftwerke dafür entschädigen, dass diese weniger Strom erzeugen konnten. Die Rettung der Fische kommt die Kommune also teuer. Zu einem Fischsterben ist es im August 2022 auch am Hungerbach gekommen.

Josef Doll (Grüne) konnte das nicht verstehen. Er findet, das Wasser gehöre allen, also auch den Fischen. Es sei richtig gewesen, Wasser am Frundsbergwehr umzuleiten, um Tiere zu retten. Bürgermeister Winter betonte, die Stadt sei maximal an einer gerichtsfesten Lösung des Problems interessiert. Denn angesichts der klimatischen Veränderungen ahnt man im Rathaus: Der Fall aus dem Vorjahr wird sich über kurz oder lang wiederholen.