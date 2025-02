Sütterlin-Leser(innen) gesucht: Ein herzliches Danke!

Liebe Leserinnen und Leser, wir sind beeindruckt! Es ist erst ein paar Tage her, dass wir einen Aufruf veröffentlicht haben, dass wir Sütterlin-Expertinnen und Experten suchen. Genauer gesagt sucht Jürgen Mendheim aus Derndorf solche Profis, denn er hat ein altes Kochbuch geerbt, das er gern übersetzen lassen würde. Er wünscht sich, dass diese Rezepte aus dem 19. Jahrhundert nicht verloren gehen.

Jürgen Mendheim aus Kirchheim hat alte Kochbücher geerbt und sucht nun nach jemandem, der sich mit Sütterlin beschäftigen will. Foto: Melanie Lippl

Wir hatten uns – ehrlich gesagt – keine allzu großen Hoffnungen gemacht, dass es noch Menschen gibt, die Sütterlin entziffern können. Umso mehr hat uns gefreut, was dann passiert ist: Schon binnen kürzester Zeit sind mehr als eine Handvoll E-Mails bei uns eingegangen, dazu kamen weitere Anrufe in der Redaktion sowie Menschen, die gleich direkt mit Jürgen Mendheim Kontakt aufgenommen haben, weil sie ihn kannten. Sie alle können Sütterlin lesen oder haben eine entsprechende KI an der Hand, um die Texte zu übersetzen – und auch Lust darauf, das zu tun. Wir sind echt begeistert von so engagierten Leserinnen und Lesern und sagen schon jetzt einmal an alle ein herzliches Dankeschön!