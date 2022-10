Surrealismus in Mindelheim unter der Lupe

Der renommierte, italienische Künstler Giovanni Gambasin stellt im Rathaus Mindelheim aus. Seine Bilder strotzen vor winzigen Details.

Strahlend steht Giovanni Gambasin neben seinen Bildern. Er habe in den vergangenen Jahren eine neue innere Freiheit und Ruhe entdeckt, erzählt der italienische Künstler bei der Ausstellungseröffnung im Mindelheimer Rathaus, und die daraus resultierende Lebensfreude spürt man beim Betrachten seiner Werke: kleinformatige, positiv wirkende Bilder, sogenannte „Minizeichnungen“. Während er in seiner früheren Schaffenszeit ernste Themen des Lebens wie Geburt, Tod, Religion oder auch die empfundene Starrheit des Lebens verarbeitete, lässt sich Giovanni Gambasin heute frei inspirieren, zeichnet und malt spontan, was er fühlt.

Seine neuesten Werke sind nach einer mehrjährigen Schaffenspause entstanden. Das Besondere an ihnen sind die winzig kleinen Details, die er unter der Lupe zeichnet und malt. Mit Buntstiften, Tinte und Aquarellfarben entstehen auf Papier organisch wirkende filigrane Formen, Gestalten und Ornamente.

Im Mindelheimer Rathaus gibt es auch großformatige Bilder zu bestaunen

Auch großformatige Bilder aus Gambasins früherer Schaffenszeit können Liebhaber des Surrealismus auf den Gängen und im Treppenhaus des Rathauses bewundern. Ein zentrales Thema seiner Kunst sei seit mehr als 50 Jahren der Gegensatz zwischen Leben und Traum, erzählt er. Hierbei verwendet er in der Ölmalerei die alte Technik heller, transparenter Lasuren, um Träume darzustellen, während er das Leben mit kräftigen, dunklen Tönen in starren geometrischen Strukturen darstellt.

Die kleinsten Details seiner Bilder zeichnet und malt Gambasin unter der Lupe. Auf dem Foto zu sehen ist ein Ausschnitt seines Werkes „Beginn“. Foto: Kathrin Elsner

Im Alter von 20 Jahren sah er zufällig die Abbildung des Gemäldes von Salvador Dali „Giraffe in Flammen“, was ihn als Künstler bis heute prägte. Giovanni Gambasin hat heute sein Atelier in einer Villa aus dem 18. Jahrhundert auf den Hügeln von Asolo in der Provinz Treviso. Seine tiefe Heimatverbundenheit zeigt er in einem Element, das sich in vielen seiner Kunstwerke findet: eine Villa in Asolo, die nur durch einen geheimen Tunnel zu erreichen sei, für ihn das Zeichen seiner Heimat.

International erfolgreiche Kunst in Mindelheim

Kulturamtsleiter Christian Schedler kennt und schätzt Gambasins italienische Malerei und Grafik seit rund 20 Jahren. Seine geheimnisvollen Ölgemälde hätten ihn immer ein wenig an die Maler der sogenannten „Pittura Metafisica“ (Metaphysische Malerei) erinnert, erzählt er, und fügt mit Bewunderung hinzu: „Er beherrscht virtuos detailliert realistisch wiedergegebene Bildgegenstände, die er in geheimnisvolle Sphären und Zusammenhänge einfügt, um so neue Inhalte und versteckte Botschaften zu schaffen.“ Auch für Gambasins neue Werke nimmt sich Schedler gerne Zeit und betont: „Alles entwickelt sich ineinander und voneinander und man muss schon sehr genau hinsehen, um alle Verflechtungen und Beziehungen zu erkennen.“

Gambasin hat in zahlreichen Städten wie Rom, Mailand, Venedig, Berlin und London ausgestellt. 2021 wurde er mit dem Kunstpreis der Stadt Canale Monterano di Roma und der Universität Rom ausgezeichnet.

Zu sehen ist die Ausstellung im Rathaus Mindelheim während der Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr, Donnerstag zudem von 14 bis 18 Uhr.