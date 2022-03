Mindelheim

20:00 Uhr

Sybille Gerner, die neue Schulleiterin mit künstlerischer Ader

Sibylle Gerner leitet seit Kurzem die Maria-Ward-Realschule in Mindelheim. Was sie nach der Schule, aber auch in den Ferien macht, hat sie im Gespräch mit unserer Redaktion verraten.

Plus Sibylle Gerner hat die Nachfolge von Rosa Ritter an der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule angetreten. Was ihr wichtig ist und was sie sich von allen Eltern wünscht.

Von Johann Stoll

Sibylle Gerner war gefühlt schon immer an der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule, was so natürlich nicht stimmt. 1996 kam sie an die Schule und gehörte über viele Jahre als Konrektorin zum Schulleitungsteam. Vor einigen Wochen hat die 54-Jährige als neue Schulleiterin die Nachfolge von Rosa Ritter angetreten, die ihren Ruhestand genießen darf. Was wird sie anders machen? Was wünscht sie sich von Schülerinnen und Schülern, von Eltern?

