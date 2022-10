Tag der Deutschen Einheit: Zu jung für Wiedervereinigung?

Der Mauerfall ist fast 33 Jahre her. Was bedeutet Menschen der Tag der Deutschen Einheit, wenn sie zu der Zeit Kinder waren oder noch gar nicht geboren?

32 Jahre Deutsche Einheit: Die jahrzehntelange Trennung von BRD und DDR hatte damals endlich ein Ende. Millionen Menschen waren von unendlichem Glück erfüllt. Doch welchen Bezug haben eigentlich jüngere Menschen zu diesem Feiertag?

Raphael Miller aus Zaisertshofen steht dem Datum positiv gegenüber. Aber, auch wenn er die Gefühle der Menschen damals nachvollziehen kann: „Bewegen tut es mich nicht wirklich“, sagt der 17-Jährige. „War ja weit vor meiner Zeit.“

Raphael Miller war bei der Wiedervereinigung nicht geboren. Foto: Dominik Bunk

Erst ab der fünften oder sechsten Klasse habe er mehr über das Thema erfahren. Trotzdem freut er sich über den alljährlichen freien Tag, der an die Wiedervereinigung erinnert.

Christina Schuster aus Zaisertshofen findet es gut, dass man über die Wiedervereinigung spricht

Ähnlich geht es Christina Schuster. Sie ist 28 und wohnt ebenfalls in Zaisertshofen. „Es war schon schön für die Menschen damals, glaube ich“, sagt sie. „Befreiend.“ Sie stelle es sich schlimm vor, in einem Land eingesperrt zu sein. Besonders, wenn man Familie auf der anderen Seite der Grenze hat.

Für Christina Schuster ist die Wiedervereinigung heute Geschichte. Foto: Dominik Bunk

Erfahren hat aber auch sie erst in ihrer Schulzeit, was genau hinter dem Thema steckt, auch wenn sie bereits zuvor davon gehört hatte. „Ich weiß, dass es war und ich weiß, was war. Es ist auch gut, dass man das lernt und darüber spricht. Aber es ist die Vergangenheit“, findet sie.

Daniel Baur aus Wiedergeltingen ist zwar 39 Jahre alt, zur Zeit des Mauerfalls war er sechs. „Ich war zwar am Leben, aber noch viel zu jung, um das zu verstehen“, ist er überzeugt.

Daniel Baur war zu jung, um zu verstehen, was passierte. Foto: Dominik Bunk

Dass Leute wie David Hasselhoff mitgefeiert haben, habe er erst viel später in der Schule wirklich mitbekommen. „Von der Fußball-WM 1990 weiß ich auch nicht mehr allzu viel“, gibt er zu bedenken.