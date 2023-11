Mindelheim

Tagsüber steigt die Bevölkerung in Mindelheim um 40 Prozent

Plus Die Unterallgäuer Kreisstadt ist ein beliebtes Ziel für Pendler aus der Region. Das zeigen die neuen Zahlen des Pendleratlasses, die so manche Überraschung bereithalten.

Von Melanie Lippl

Rund 15.530 Menschen leben in Mindelheim – doch tagsüber steigt die Bevölkerungszahl auf mehr als 21.840 Personen an: Grund dafür sind rund 10.790 Einpendelnde, die jeden Tag in die Kreisstadt fahren, um dort zu arbeiten. Dem gegenüber stehen 4480 Personen, die in Mindelheim leben, aber andernorts ihr Geld verdienen, also auspendeln. Das zeigen die neuen Zahlen des Pendleratlasses Deutschland für das Jahr 2022, die sich unsere Redaktion genauer angeschaut hat: Von wo kommen die Einpendlerinnen und -pendler? Wohin fahren die Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer? Dabei kommt so mancher interessante Fakt zum Vorschein. Oder hätten Sie erwartet, dass Bad Wörishofens Bevölkerung tagsüber schrumpft?

Die Kurstadt ist die größte Stadt im Unterallgäu mit einer Bevölkerung von 16.850 Menschen, die hier leben. Tagsüber reduziert sich die Zahl jedoch um fast 600 Personen. Denn während zwar 4290 Leute nach Bad Wörishofen fahren, um hier zu arbeiten, verlassen rund 4860 Menschen die Kneippstadt, um zu ihrer Arbeitsstelle zu gelangen, die außerhalb der Stadtgrenzen liegt.

