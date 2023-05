Teilnehmerin der Mindelheimer Fahrraddemo "überführt" Fahrraddieb

Eine Woche nach einem Fahrraddiebstahl hat eine Teilnehmerin der Raddemo in Mindelheim das gestohlene Rad wiedererkannt. Daraufhin reagierte die Polizei.

Eine Teilnehmerin der Mindelheimer Fahrraddemo am Sonntag hat einen Fahrraddieb "überführt": Laut Polizeibericht erkannte sie ein Rad wieder, das vor einer Woche gestohlen worden war, und wandte sich an eine Fahrradstreife der Polizei.

Die Polizeibeamten konnten das Fahrrad sogleich dem mutmaßlichen Täter abnehmen und an den Geschädigten übergeben, heißt es weiter im Polizeibericht.

Der mutmaßliche Fahrraddieb verstrickte sich in Widersprüche

Der mutmaßliche Fahrraddieb wurde auf die Inspektion gebracht: Der 24-Jährige konnte dort laut Polizei keine plausible Erklärung dafür liefern, wieso sich das Fahrrad in seinem Besitz befand und verstrickte sich in seiner Vernehmung in deutliche Widersprüche. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, verhängte die Staatsanwaltschaft Memmingen eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro. (mz)