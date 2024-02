Telefonnummer in Auto geritzt

Ein Unbekannter hat in Mindelheim eine Telefonnummer in ein geparktes Auto geritzt.

Ein Unbekannter hat zwischen dem 10. und dem 16. Februar eine Telefonnummer in die B-Säule eines Autos geritzt, das in der Kaufbeurer Straße in Mindelheim geparkt war. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 200 Euro und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)