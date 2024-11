Teurer Einkauf: Handtasche aus Kofferraum geklaut

Auf dem Parkplatz der DM-Filiale in der Allgäuer Straße am Dienstag, gegen 13.15 Uhr, wurde eine Handtasche gestohlen. Ein Ehepaar hatte laut Polizei sein Fahrzeug dort abgestellt und wollte nur den Einkaufswagen zurückbringen, nachdem sie ihre Einkäufe im Kofferraum verstaut hatten. Dieser kurze Moment genügte offenbar einem Dieb, aus dem geöffneten Kofferraum die Handtasche der Frau samt Inhalt zu stehlen. Zeugen, die in der Mittagszeit auffällige Personen festgestellt oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, dies der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 mitzuteilen .(mz)

