Tiere sind den Unterallgäuern lieb und teu(r)er

Plus Im vergangenem Jahr ist die neue Gebührenordnung der Tierärzte in Kraft getreten. Was das für die Tiere bedeutet und wie Halter jetzt reagieren können.

Die Corona-Zeit war für viele Menschen Haustier-Zeit. Die Einen beschäftigten sich mehr mit den eigenen Vierbeinern, die Anderen schafften sich gleich eine neues Tier an. Allein im Krisenjahr 2020 ist die Zahl der Haustiere in Deutschland um eine Millionen angestiegen. Diese Tiere müssen natürlich versorgt werden und so überrascht es nicht, dass viele Tierärzte seit geraumer Zeit am Limit arbeiten. Anders als Humanmediziner zählen Tierärzte jedoch nicht zu den Topverdienern. Seit knapp zehn Jahren sind die Behandlungskosten durch Veterinäre vergleichsweise stabil geblieben. Die letzte umfassende Veränderung der sogenannten Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT) ist über 20 Jahre her, deshalb war die aktuelle Reform der GOT eigentlich überfälltig. Das hat Folgen für Tiere und Halter.

