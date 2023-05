Tolle Räder für Schnäppchenjäger bei der Versteigerung des Velo-Clubs

Die Stadt Mindelheim hat wieder ihre Fundräder unter den Hammer gebracht - sehr zur Freude der Käuferinnen und Käufer.

Till Lauritzen hatte Glück. Seine Freundin hatte ihn zum Forum in Mindelheim gefahren, wo die diesjährige Fahrradversteigerung des Mindelheimer Velo-Clubs stattfand. Und sie hatte erst ab 16 Uhr, also mehr als Stunden später, wieder Zeit ihn abzuholen. So brauchte er dringend ein Fahrrad, um damit zurück nach Irsingen zu kommen – und wurde prompt fündig: „Ein superschönes Fahrrad“, freute er sich über sein Schnäppchen, ein Mountainbike mit Federung und hochwertiger Schaltung und dazu mit der passenden Rahmenhöhe.

Till Lauritzen musste gewissermaßen ein Fahrrad ersteigern, um nach Irsingen zurückzukommen. Foto: Ulla Gutmann

Der Velo-Club Mindelheim mit seinen drei Abteilungen Rennradsport, Radball und Gymnastik versteigerte die Fundräder, die bei der Stadt Mindelheim abgegeben, mindestens ein Jahr eingelagert und nicht abgeholt wurden. Nach dem Motto „aus eins mach zwei“ reparierten die Velo-Club-Mitglieder die Fundräder, die teilweise in sehr schlechtem Zustand waren und machten fahrtüchtige, verkehrssichere Räder daraus. Trotzdem stellte Moderator Herbert Ruf, sportlicher Leiter beim Radball, klar: "Das sind gebrauchte Räder, wir geben keine Garantie." Wie er weiter erklärte, wird der Erlös der Versteigerung für die Jugendarbeit des Vereins verwendet.

Sogar ein Einrad kam bei der Versteigerung des Veloclubs am Mindelheimer Forum unter den Hammer

Ingrid Ostler sicherte sich für 50 Euro ein dunkelgrünes Trekkingrad. „Damit kann ich zum Bahnhof fahren und Dinge in der Stadt erledigen“, freute sich die Mindelheimerin. Ihr Mann Jürgen Ostler ergatterte gleich noch ein Rad für den Sohn, der in München arbeitet. Anna Siegel und ihr Mann boten für ein blaues Mountainbike für Kinder und sicherten sich das Markenrad für ihren Enkel. „Sein altes Fahrrad ist zu klein“, erklärte die Köngetriederin.

Helmut und Anna Siegel sicherten sich ein Fahrrad für ihren Enkel. Foto: Ulla Gutmann

Alexander Ginter war mit seinem Sohn Elias (13) gekommen. Von den zahlreichen ausgestellten Fahrrädern hatten sie sich bereits eines ausgesucht: für 160 Euro nicht das billigste Fahrrad bei dieser Versteigerung, aber im Vergleich zum Marktpreis wirklich günstig. „Damit fahre ich zur Schule“, verriet Elias, nachdem sein Vater erfolgreich geboten hatte und freute sich über das bestens ausgestattete Rad. Noch viele weitere Drahtesel fanden an diesem Tag einen neuen Besitzer. Sogar ein Einrad kam unter den Hammer. Mit dem übten ein paar junge Velo-Club-Mitglieder am Rande des Geschehens und hatten jede Menge Spaß.