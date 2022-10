Touristisches Superjahr 2022 – und wohin jetzt?

Die Menschen hat es wieder in die Ferne gezogen. Welche Ziele bei den Unterallgäuern besonders beliebt waren und welche Tipps die Reise-Experten für den Winter geben.

Eine Auszeit vom Alltag und der Arbeit – das klingt gut. Viele reisen gerne, um Neues zu sehen und sich in den warmen Sonnenstrahlen, weg von den Alltagsproblemen, entspannen zu können. Corona und die Reisebestimmungen machten das kompliziert. Hat sich das Bewusstsein der Menschen dadurch verändert oder reisen sie immer noch so gerne – und wohin?

Tim Gausepohl von der Reiseagentur HolidayInsider Bad Wörishofen erlebte 2022 als „touristisches Superjahr“, wie er sagt: „Alle wollten wieder weg und es wurden sehr viele Reisen gebucht.“ Anfang des Jahres sei noch eine Verunsicherung wegen Corona zu spüren gewesen. Beratung war den Kundinnen und Kunden umso wichtiger. Sicherheit gaben viele „Flex-Angebote“, durch die die Buchenden ihre Reisen auch im Corona-Fall problemlos stornieren konnten. „Als ab Juni alle Beschränkungen weggefallen sind, haben sich die Leute damit nicht mehr so beschäftigt“, gibt der Reiseberater an.

Die Menschen wollen wieder unbeschwert Urlaub machen, sagen die Reisebüro-Experten

Auch Michael Seitz, der geschäftsführende Gesellschafter von Frundsberg Reisen Mindelheim, bestätigt: „Die Leute sind schon sensibilisiert wegen Corona. Das hat sie dann im Sommer aber nicht mehr so beschäftigt bei der Reisewahl.“ Der Meinung schließt sich Claudia Hofmann vom Türkheimer Reisebüro an. Ihrer Ansicht nach wollten die Menschen einfach wieder unbeschwert Urlaub machen.

Besonders beliebt waren im Sommer 2022 die Reiseziele Mallorca, die griechischen Inseln und Ägypten. „Aber auch Kreuzfahrten sind wieder angesagt“, fällt Michael Seitz auf.

Wenn Urlaub gebucht wird, dann eher in den warmen Regionen. Gerade im Winter sehnen sich Menschen nach der Wärme. Wer jetzt noch dem kalten, deutschen Winter entfliehen will, dem empfehlen die Reisebüros dafür die Malediven, Mexiko, Thailand, Ägypten und eine Kreuzfahrt in die Karibik. Hier herrscht gerade überall Sommer.

In den Reisebüros glaubt man, dass nächstes Jahr eher gespart werden könnte

Bei einem anderen Aspekt sind sich alle Reisebüros einig: Gespart wurde diesen Sommer nicht beim Urlaub. Claudia Hofmann fällt auf, dass viele Vier- und Fünf-Sterne-Hotels gebucht wurden. Ihre Prognose für nächstes Jahr sieht dabei anders aus, denn die Preissteigerungen bei den Energie- und Tankkosten beispielsweise führen eher dazu, dass am Urlaub gespart wird, glaubt sie: „Es ist gerade eher eine abwartende Stimmung auf dem Reisemarkt.“

Auch Gausepohl prognostiziert für den kommenden Sommer eine Preissteigerung bei den Reisen. Es werde zwar auch jetzt schon für den nächsten Sommerurlaub gebucht, aber dabei ist die Kapazität in den Ferien ein Problem. Viele Familien sind nun mal auf die Ferien angewiesen. Ihnen bleibt nicht viel anderes übrig, als in diesen Zeiträumen Urlaub zu machen. „Man bekommt schon noch Schnäppchen beim Buchen in verschiedenen Ländern. Diese sind aber meistens außerhalb der Ferien“, sagt auch Seitz. „Dies macht es für Familien schwierig.“

Klar ist in den Augen der Unterallgäuer Reise-Experten: So ein Superjahr für die Tourismusbranche wie 2022 wird sich nicht so schnell wiederholen.