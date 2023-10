Mindelheim

26.10.2023

Transporter stößt nach Unfall gegen Baum

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Mittwochvormittag im Heimenegger Weg in Mindelheim ereignet.

Artikel anhören Shape

In Mindelheim hat am Mittwoch eine 83-Jährige einem 25-Jährigen die Vorfahrt genommen – und so einen erheblichen Schaden verursacht.

Im Heimenegger Weg in Mindelheim hat sich am Mittwochvormittag ein ungewöhnlicher Unfall ereignet: Eine 83-Jährige hatte bei der Ausfahrt vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes einem 25-Jährigen die Vorfahrt genommen und prallte mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde dessen Transporter auf die gegenüberliegende Fahrbahn abgelenkt und prallte dort gegen einen Baum. Während der 25-Jährige unverletzt bliebt, zogen sich die 83-Jährige und ihr Beifahrer laut Polizei leichte Verletzungen zu. An dem Transporter entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 26.000 Euro. (mz)

Themen folgen