Mindelheim

06:00 Uhr

Trauer um den Ausbildungschef der Mindelheimer Grob-Werke

Werner Drexel, Ausbildungsleiter bei den Grob Werken in Mindelheim, ist überraschend gestorben.

Plus Völlig überraschend ist Werner Drexel im Alter von erst 57 Jahren verstorben. Drexel war wichtige Führungskraft der Grob-Werke Mindelheim.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

In der Führungsetage und in der Belegschaft der Grob-Werke hat der viel zu frühe Tod des hochgeschätzten Werner Dexel einen regelrechten Schock und große Trauer ausgelöst. Der Mindelheimer gehörte seit 1983 dem Unternehmen an, wo er zunächst eine Ausbildung zum Maschinenschlosser durchlaufen hat. Er war Bohrwerker im Bereich der mechanischen Fertigung und bildete sich nebenberuflich zum Industriemeister Metall fort. Das war die Basis für seinen neuen Aufgabenbereich, den Werner Drexel im April 1992 übernahm: Er wurde Ausbilder für die Industriemechaniker.

Werner Drexel hat mehr als 1000 junge Leute ausgebildet

In dieser Funktion betreute Werner Drexel 63 Auszubildende und jährlich bis zu 70 Betriebspraktikanten. Nebenberuflich bildete sich Werner Drexel als Qualitätsmanager fort und absolvierte den Lehrgang zum technischen Betriebswirt. Aufgrund seiner sehr guten Leistungen wurde ihm 2005 die Verantwortung für die mechanischen Ausbildungsberufe übertragen, und im September 2017 wurde er Abteilungsleiter Mechanische Ausbildungsberufe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen