Trauer um den früheren Schulleiter Andreas Herb

Plus Musik war das Lebenselexier von Andreas Herb. Der frühere Rektor der Mindelheimer Hauptschule spielte Orgel, leitete den Kirchenchor und schrieb fundierte Konzertberichte.

Von Johann Stoll

Diesen Montag ist Andreas Herb nach langer Krankheit gestorben. Schon mit zehn Jahren sammelte Herb erste musikalische Erfahrungen, zuerst als Chorknabe und ein paar Jahre später bei den Martinsfinken in Kaufbeuren. Aufgewachsen ist Andreas Herb als Sohn eines Schreinermeisters in Hirschzell. Sein Vater hätte sich nichts mehr gewünscht, als dass er den Betrieb übernimmt. Aber weil er mit zehn Jahren immer noch keinen Nagel gerade in ein Brett schlagen konnte, wie er vor Jahren einmal erzählte, ging der "Theoretiker" eben einen anderen Weg.

Andreas Herb spielte zwei Jahrzehnte lang die Orgel in St. Stephan

Andreas Herb kam 1968 als Junglehrer nach Mindelheim und war von 1984 bis 2004 Rektor der Hauptschule. Er gründete die Mindelheimer Sing- und Musikschule und war von 1972 bis 1985 auch deren Leiter. Dass die Schule zu einem Aushängeschild für die ganze Region wurde, ist sein Verdienst. Nahezu zwei Jahrzehnte spielte Herb die Orgel in der Pfarrkirche St. Stephan. Auf dem Platz hinter dem Orgelprospekt saß er von 1995 bis 2020 bisweilen auch in der Kirche des Maristenkollegs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

