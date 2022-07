Trauer um den Gründer der Mindelheimer Fanfarengruppe

Plus Volker Hartmann ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Er war Gründungsmitglied und Ehrendirigent der Fanfarengruppe und engagierte sich auch politisch.

Viel zu früh im Alter von erst 56 Jahren ist Volker Hartmann an den Folgen einer schweren Erkrankung verstorben. Hartmann war Gründungsmitglied und Ehrendirigent der Fanfarengruppe Mindelheim. Im Stadtrat arbeitete er von Mai 2014 bis Juli 2016 mit großem Engagement mit, ehe ihn seine Erkrankung zwang, das Ehrenamt aufzugeben.