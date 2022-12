Mindelheim

Trauer um den Mindelheimer Fritz Mack

Plus Fritz Mack ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Sein langes Leben stellte er ganz in den Dienst der Schwachen.

Von Willi Unfried

Bis zuletzt galt sein Einsatz den Benachteiligten in unserer Gesellschaft. Jetzt ist Fritz Mack im von 99 Jahren gestorben. Er hinterlässt in Mindelheim viele Spuren, war er doch in vielen Vereinen engagiert. Herausragend ist sicher die jahrelange Leitung der Behinderten-, Versehrtensport-, Reha- und Jugendgruppe im TSV Mindelheim, die zum Ziel hatte, behinderten und nicht-behinderten Kindern gemeinsames Sporttraining zu ermöglichen.

