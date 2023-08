Mindelheim

Edwin Röthinger ist tot: Trauer um einen überzeugten Sozialdemokraten

Plus Ehrlichkeit war ihm das Wichtigste in Leben und Politik. Über Jahrzehnte zählte Edwin Röthinger zu den profiliertesten Kommunalpolitikern in Mindelheim. Ein Nachruf.

Von Johann Stoll

Willy Brandt und vor allem Helmut Schmidt waren die großen Idole, die Edwin Röthinger zeitlebens in größten Ehren gehalten hat. 1973 ist er deshalb der SPD beigetreten. Röthinger war über mehrere Legislaturperioden Stadtrat und leitete die Fraktion. Für einige Jahre war er auch Kreisrat. Dass es Ingrid Friedrich für die SPD beinahe zur Bürgermeisterin von Mindelheim geschafft hätte, war auch dem großen Einsatz Röthingers im Wahlkampf zu verdanken.

Edwin Röthinger hat auch mit seiner eigenen SPD gehadert

Im Herzen war Röthinger immer Sozialdemokrat geblieben, auch wenn er sporadisch mit seiner eigenen Partei gehadert und ihr vor mehr als zehn Jahren den Rücken gekehrt hat. In Mindelheim war er zeitweise mit dem Kurs seiner SPD nicht glücklich, die aus seiner Sicht allzu häufig eine eigene Handschrift vermissen ließ.

