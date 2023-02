Halb Mindelheim ging einst bei Gottlieb Göppel zur Schule

Plus Viele Mindelheimerinnen und Mindelheimer kannten ihn als Lehrer, jetzt ist Gottlieb Göppel im Alter von 94 Jahren gestorben.

„Halb Mindelheim ging bei ihm zur Schule“ titelte die Mindelheimer Zeitung, als Gottlieb Göppel 1991 nach 41 Jahren im Schuldienst seinen Ruhestand antrat. Nun ist der begeisterte Pädagoge im Alter von 94 Jahren verstorben.