Trauer um langjährige Schulleiterin Schwester Veneranda Senz

Die Maria-Ward-Schwester war bis 1992 Direktorin der Realschule in Mindelheim. Nun ist sie im Alter von 91 Jahren verstorben.

Viele ehemalige Schülerinnen der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule werden sich an Schwester Veneranda Senz erinnern. Sie wurde am 11. Juli 1932 in Zipplingen im Ostalbkreis als jüngstes von sechs Kindern geboren und auf den Namen Anna getauft. Ihre Eltern prägten mit ihrer tiefen Frömmigkeit die Familie. Ein Buch von Ida Friederike Görres über Mary Ward ließ sie nicht mehr los. 1954 trat Anna bei den „Englischen“ in Augsburg ein. 1958 wurde Sr. Veneranda nach Mindelheim versetzt. Hier begannen ihre Jahre pädagogischen Wirkens.

Zunächst war sie Lehrerin für Deutsch und Musik an der Maria-Ward-Realschule. Im Jahr 1975 wurde sie Direktorin. Mit Mut und Entschlossenheit nahm sie den notwendigen Neubau der Maria-Ward-Schule am Stadtrand von Mindelheim in die Hand. Dieser Schulbau trägt ihre Handschrift: praktisch und geistlich zugleich. Mary Ward wurde dabei in einem Wandfries von Erwin Holzbaur ein besonderer Platz eingeräumt. Sr. Veneranda hat ihr Lehrerkollegium und ihre Schülerinnen gefördert und gefordert, so wie später viele Menschen in geistlicher Begleitung und in Exerzitien.

Maria-Ward-Schwester Veneranda Senz ist gestorben

Ihr pädagogisches Wirken fand 1992 ein Ende mit ihrer Berufung als Noviziatsleiterin nach Augsburg. Aber auch dort wurde ihr 1996 ein neues Betätigungsfeld anvertraut, das sie ganz und gar erfüllte: Weitere reiche Jahre als Leiterin des Exerzitienhauses in Augsburg folgten. Vielen Menschen war sie eine einfühlsame Zuhörerin und geistliche Begleiterin. 2005 ereilte sie ein schwerer Herzinfarkt, der ein ruhigeres Arbeitsfeld nötig machte. Sr. Veneranda wurde nach Neuburg an der Donau versetzt.

Verschiedene Krankheiten brachten sie mehrfach an den Rand des Todes, doch sie erholte sich immer wieder. Nach einem erneuten gesundheitlichen Einbruch heuer im August starb sie am 20.10.2023 in Neuburg an der Donau mit 91 Jahren. Die Beisetzung findet am Dienstag, 31. Oktober um 13.15 Uhr in Neuburg an der Donau statt. (mz)