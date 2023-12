Trauer um Leonhard Warzecha

Der engagierte Christ machte sich vor allem in der Erwachsenenbildung einen Namen. Er wurde 87 Jahre alt.

Im Alter von 87 Jahren ist Leonhard Warzecha gestorben, der sich über 16 Jahre (von 2002-2018) als Vorsitzender der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) einbrachte und sich auch für den Stefanuskreis Mindelheim große Verdienste erworben hat. Noch im Mai 2023 konnte er mit seiner Familie seine diamantene Hochzeit feiern. 1982 kam Leonhard Warzecha mit seiner Frau Maria, die in Mindelheim als Religionslehrerin wirkte und seinen drei Kindern von Norddeutschland nach Mindelheim. Nach Beendigung seiner beruflichen Tätigkeit als Ingenieur bei der Deutschen Bahn widmete er sich ganz seinem ehrenamtlichen Engagement.

Für die KEB organisierte Warzecha ein anspruchsvolles Programm

In der Zeit als KEB-Vorsitzender gelang es ihm, ein anspruchsvolles Bildungsprogramm mit herausragenden Referenten anzubieten. Themen wie Glaube, Erneuerung der Kirche, Bewahrung der Schöpfung und Umweltschutz bewegten den Verstorbenen zeitlebens. Er hat nie nachgelassen und wurde nie müde, nach Wegen und Lösungen zu suchen. Er stand ein für seine Kirche, seinen Glauben und hatte so große Hoffnungen an den synodalen Weg geknüpft. Seine Kontakte zu den Jesuiten nach München waren ihm immer Quell für neue Vortragsideen und neue Gedanken. Er selbst lebte gemäß den Grundprinzipien des Stefanuskreises "Glauben, Wissen, Reden". Um ihn trauern seine Frau Maria und seine drei Kinder mit ihren Familien. (mz)