Mindelheim

16:20 Uhr

Trauer um Reginald Reichert

Plus Der 85-jährige Reginald Reichert war in und um Mindelheim vielfältig engagiert. Besonders am Herzen lagen ihm die Behindertenarbeit und die Fischerei.

Von Johann Stoll

Bis ins hohe Alter war Reginald Reichert unermüdlich für Schwächere im Einsatz Nur wenige Tage nach seinem 85. Geburtstag ist der gebürtige Nürnberger nach kurzer Krankheit verstorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

