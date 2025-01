Trauer um zwei Freunde und Förderer der europäischen Idee

Gleich zwei Hiobsbotschaften aus Bourg de Péage (Frankreich) und East Grinstead (England) erreichten Bürgermeister Stephan Winter und den Vorsitzenden des Freundeskreises Städtepartnerschaft, Florian Kastenmeier, vergangene Woche. Zwei echte Freunde Mindelheims und glühende Verfechter des europäischen Gedankens sind tot: Didier Guillaume (65 Jahre) war von 1995 bis 2004 Bürgermeister der Partnerstadt Bourg de Péage und Ken Averill (89) war, solange man sich zurückerinnern kann, Vorstand des Partnerschaftsvereines im englischen East Grinstead. In seinen Beileidsschreiben hob Bürgermeister Winter hervor, dass der Partnerschaftskreis zwei überzeugte Europäer verloren habe, die viele Menschen zusammengebracht hätten.

Die „East Grinstead Town Twinning Association“ wurde 1962 mit dem Ziel gegründet, Verbindungen zu anderen Städten in Europa zu knüpfen und Besuche, Austausche für Erwachsene und Schüler zu fördern. Die erste Verbindung wurde 1964 mit Bourg de Péage geknüpft. Ken Averill wurde 1991 zum Vorsitzenden ernannt, und während seiner Amtszeit entstanden weitere Verbindungen, mit Verbania (1992), Mindelheim, Schwaz und Sant Feliu de Guíxols (alle 1994), zusammen mit einer Freundschaft mit Tramin. Dies ist ein umfangreiches Netzwerk, beispiellos für eine Stadt dieser Größe.

Ken Averill arbeitete unermüdlich für die europäische Idee

Zusammen mit seiner Frau Sheila arbeitete Ken unermüdlich, um die Ziele der Städtepartnerschaft zu fördern und zu unterstützen, Veranstaltungen zu organisieren und freundschaftliche Kontakte zwischen den Städten zu pflegen. Der Verstorbene war „Mädchen für alles“. Er arbeitete unermüdlich war sich für nichts zu schade. Da konnte es schon passieren, dass Ken bei einem Notfall sich selbst ans Steuer eines Kombis setzte und eine Gruppe Jugendlicher zu einem Treffen der Partnerstädte kutschierte. Für die Mindelheimer unvergessen ist ein Besuch des Freundeskreises mit 50 Personen in East Grinstead, wo Ken für ein tolles Besuchsprogramm gesorgt hatte. 2012 bekam Averill die British Empire Medal für seine Verdienste um die Städtepartnerschaft.

Mindelheims Altbürgermeister und langjähriger Weggefährte, Erich Meier, bezeichnet Ken Averill als den unermüdlichen Motor der Partnerschaft. Er begründete 1975 das generell jährliche Treffen der „Jugend ohne Grenzen“, das sich vor allem bei der Jugend großer Beliebtheit erfreut. Bleibende Verdienste habe sich Ken Averill mit der Lieferung von zwei typischen englischen Telefonzellen für den Mindelheimer Marienplatz erworben.

Didier Guillaume ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Foto: Archiv Stadt Mindelheim

Erich Meier erinnert sich auch gern an Didier Guillaume aus Bourg de Péage. Dieser habe sich bei der Bürgermeisterwahl 1995 überraschend gegen den langjährigen Bürgermeister Henri Durand durchgesetzt. Er übernahm jedoch sofort die Begeisterung für die von seinem Amtsvorgänger begründete Partnerschaft. 2004 endete seine Amtszeit als Bürgermeister und er begann eine unglaubliche politische Karriere. Guillaume wurde Landrat, Senator, Vizepräsident des Senats, französischer Agrarminister und war bis zu seinem Tode Regierungschef von Monaco.

Didier Guillaume war auch ein talentierter Saxofonist

Die Besuche in Mindelheim seien stets von harmonischer Freundschaft geprägt gewesen, erinnert sich Erich Meier. Didier Guillaume war aktiver Basketballer und talentierter Saxofonist. „Persönlich konnte ich ihn bei einem gemeinsamen Auftritt in Bourg de Péage am Klavier begleiten“, erinnert sich Meier.