Trickdieb erbeutet in Mindelheim 400 Euro und EC-Karte

Das 74 Jahre alte Opfer hatte gerade Geld am Automaten abgehoben, als der Täter zuschlug.

Ein Trickdieb hat am Mittwochmorgen in Mindelheim 400 Euro erbeutet. Laut Polizei hatte ein 74 Jahre alter Mann kurz nach neun Uhr am Automaten in der Sparkasse Geld geholt. Als er zurück zu seinem Auto gegangen und eingestiegen war, öffnete ein Mann die Beifahrertür und sagte, er habe eine Autopanne. Unter dem Vorwand, Kleingeld und Unterlagen über den ADAC zu benötigen, lenkte er den Fahrer so ab, dass es ihm gelang, sowohl das Bargeld als auch die EC-Karte zu entwenden.

Die Polizei in Mindelheim sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Der unbekannte Mann war laut Polizei etwa Mitte dreißig, hellhäutig und sprach Deutsch mit mutmaßlich südeuropäischem Akzent. Personen, die die Szene beobachtet haben oder ebenfalls nach dem Abheben von Geld angesprochen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mindelheim unter der Rufnummer 08261/76850 zu melden. (mz)