Trikot von Patrick Reimer bringt 1120 Euro für die Kartei der Not

Holger Bernhardt aus Mindelheim hat bei der MZ-Aktion das signierte Trikot von Eishockey-Star Patrick Reimer ersteigert. Sein Gebot gab er gerade noch rechtzeitig ab.

Spannend bis zum Schluss, eben so wie ein gutes Eishockeyspiel, das war die Versteigerung des Trikots von Patrick Reimer: Drei Minuten vor dem Ende der Auktion schickte Holger Bernhardt aus Mindelheim noch eine E-Mail an die MZ-Redaktion – und gab damit das Höchstgebot ab.

1120 Euro zahlt er für das handsignierte Trikot des Mindelheimer Eishockey-Stars. Der legte bei der Übergabe noch etwas drauf und rundete die Spendensumme auf 1500 Euro auf. Das Geld geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und damit zu 100 Prozent an Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind.

Das Trikot ist ein Geschenk für den Sohn des Mindelheimers

„Da wird mein Sohn stolz sein“, waren Bernhardts erste Worte, als er das Trikot sah, das der Mindelheimer Eishockeyspieler Reimer gleich für ihn signieren würde. Das gute Stück hat der 67-Jährige nämlich nicht für sich selbst ersteigert, sondern für seinen 22 Jahre alten Sohn Philipp. Der ist großer Eishockeyfan, Mitglied bei den Memminger Indians und auch öfter zu Gast bei den Augsburger Panthern.

Als Holger Bernhardt vor einigen Tagen in der MZ von der Versteigerung des Eishockey-Trikots las, fragte er deshalb erst einmal seinen Sohn, was er davon hielt. Dessen Meinung war klar: „Was, ein Trikot von Reimer? Sofort!“, habe er geantwortet, berichtet sein Vater, der daraufhin am Donnerstagmorgen sein erstes Gebot über 450 Euro abgab. Er habe schon lange überlegt, der Kartei der Not etwas zu spenden, erklärte er. „Das war nun eine gute Gelegenheit.“ Bernhardt rechnete damit, dass die Gebote bis etwa 600 Euro steigen werden.

Die Widmung des Sport-Stars wird den Beschenkten besonders freuen. Foto: Melanie Lippl

Doch er sollte noch einen Konkurrenten aus dem Raum Mindelheim bekommen, der ihn mit einem Gebot von 1100 Euro übertrumpfte. Als der 67-Jährige das am Sonntagmorgen auf der MZ-Homepage sah, legte er noch einmal nach, erhöhte gerade noch rechtzeitig vor dem Ende der Auktion auf 1120 Euro – und bekam schließlich den Zuschlag.

Patrick Reimer freut sich: "Das Geld ist gut angelegt!"

Dass sein Trikot eine so hohe Summe eingebracht hatte, überraschte auch den Olympia-Silbermedaillengewinner Reimer: „Aber ich freue mich sehr, weil das Geld gut angelegt ist.“ Um die Arbeit der Kartei der Not zu unterstützen, rundete Reimer deshalb noch auf.

Einen besonderen Wunsch, wie der Eishockeyspieler das Trikot signieren sollte, hatte Holger Bernhardt nicht – und so schrieb Reimer neben seiner Unterschrift darauf: „Für Philipp. Alles Gute!“ Das Trikot wird einen Ehrenplatz in der Wohnung seines Sohnes bekommen, kündigte sein Vater Holger Bernhardt an. Der Trikotrahmen dafür sei schon bestellt.