Mindelheim

vor 17 Min.

Polizei sieht am Zeppelinweg keinen Unfallschwerpunkt

Immer wieder kommt es an der Ecke Landsberger Straße / Zeppelinweg in Mindelheim zu Unfällen. Dieses Bild stammt von 2021.

Plus An der Kreuzung Landsberger Straße/Zeppelinweg hat es in der Vergangenheit häufiger gekracht. Dennoch wird die Unfallkommission nicht vor Frühjahr 2024 aktiv.

Von Benedikt Dahlmann Artikel anhören Shape

16 Unfälle zählt die Polizeiinspektion Mindelheim auf der Kreuzung Landsberger Straße/Zeppelinweg für die vergangenen fünf Jahre. Erst Anfang Februar musste eine hochschwangere Frau aus einem Auto befreit werden, nachdem sie als Beifahrerin mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammengeprallt war. Der Fahrer hatte die Vorfahrtsregel missachtet. Dreiviertel der Unfälle an besagter Kreuzung haben einen ähnlichen Hergang. Dennoch gilt die Kreuzung laut Polizei nicht als Unfallschwerpunkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen