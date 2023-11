Mindelheim

Tschechen und Sudetendeutsche gehen aufeinander zu

Deutscher Friedhof in Tschechien. Nicht alle Gräber sind gut gepflegt. Das soll sich ändern.

Plus In einer Zeit voller Krisen gibt es auch Mut machende Entwicklungen. Bisher kaum beachtet, nähern sich Tschechen und Sudetendeutsche an. Mit dabei: ein Mindelheimer.

Rund 75 Jahre herrschte eine Mischung aus Misstrauen und Eiszeit zwischen Tschechen und Sudetendeutschen. Nach den Gräueln der Nationalsozialisten mussten die Sudetendeutschen ihre Heimat verlassen. Zuerst kam es zu wilden Vertreibungen, dann zu systematischen. Aufgrund des Beneš-Dekretes 108 wurde das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen der deutschen Einwohner konfisziert und unter staatliche Verwaltung gestellt. Mit kaum mehr, als sie am Leib trugen, mussten sie in Bayern wieder bei null anfangen. Viele sind auf der Flucht ums Leben gekommen. Teilweise wurden sie auch Opfer tschechischer Übergriffe.

Die Gespräche zwischen Tschechen und Sudetendeutschen finden auf höchster Ebene statt

Vor einigen Monaten hat sich der Wind gedreht. Weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit ist die tschechische Regierung auf die Sudetendeutschen zugegangen. Edmund Schiefer aus Mindelheim bekommt diese Entwicklung ganz nah mit. Der 66-Jährige ist Bezirksvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Mitglied einer Arbeitsgruppe, die im tschechischen Innenministerium auf höchster Ebene empfangen wurde.

