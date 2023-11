TSV Mindelheim verleiht Sportabzeichen

Sport kennt kein Alter - das zeigt sich bei der Verleihung der Sportabzeichen durch den TSV Mindelheim einmal mehr deutlich.

Bei einer kleinen Feierstunde im Sportheim überreichte der TSV Mindelheim in Person von Hermann Landherr die diesjährigen Sportabzeichen an die erfolgreichen Athleten. Insgesamt haben 32 Erwachsene und zehn Kinder und Jugendliche das deutsche Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold gewonnen.

"Wir feiern heute hier, weil ihr alle eine Leistung erbracht habt", sagte Hermann Landherr zu Beginn des Ehrungsabends, zu dem er den Vorsitzenden des BLSV-Kreises Unterallgäu-Memmingen, Benjamin Adelwarth, sowie den langjährigen Sportabzeichenreferenten des BLSV, Rudi Broda, und den 3. Bürgermeister der Stadt Mindelheim, Roland Ahne, begrüßen konnte.

In Mindelheim gibt es fast nur das Sportabzeichen in Gold

Erfreut sei Landherr, der zusammen mit Siegfried Schuster, Clemens Wurm und Christian Beer die Prüfungen abgenommen hat, über die Leistungen, die erbracht wurden. "In Mindelheim haben wir fast ausschließlich das Sportabzeichen in Gold. Unsere Teilnehmer sind also von Haus aus sportlich", sagte Landherr. Dabei sei es ihm umgekehrt fast lieber: "Wenn wir Leute über das Sportabzeichen zum Sporttreiben bringen könnten, wäre das prima."

Letztlich profitierten auch die Teilnehmer von der jährlichen Sportabzeichen-Prüfung: "Das Sportabzeichen ist eine Rückmeldung an die Athleten. Wie verändert sich meine Ausdauer, muss ich an der Kraft wieder mehr arbeiten", sagt Landherr. "Alles, was man übt, kriegt man irgendwann besser hin."

Der TSV Mindelheim übergab die Sportabzeichen in einer Feierstunde, unter anderem an Familie Oberholzner (von links): Hanna, Felicia, Jürgen, Emil und Lena. Foto: Axel Schmidt

Lob gab es für die Mindelheimer auch vom BLSV-Kreisvorsitzenden: "Das Sportabzeichen in Mindelheim ist fast so etwas wie ein Selbstläufer. Allerdings wäre es ohne das Engagement der Prüfer nicht möglich", sagte Benjamin Adelwarth. Er warb zugleich für die seit fast einem Jahr vakante Position des Sportabzeichen-Referenten im BLSV-Kreis. "Wir suchen immer noch einen Nachfolger für Rudi Broda", so Adelwarth. Roland Ahne lobte die Mindelheimer Sportfamilie: "Wenn man sieht, wie sich Senioren jedes Jahr aufs neue plagen, um die geforderten Leistungen zu erreichen, dann ist das beispielhaft."

Zwei Familien stechen heraus

Bei der Übergabe der Sportabzeichen stach zu Beginn die Familie Oberholzner heraus. Alle fünf, Vater Jürgen, Mutter Felicia und die Kinder Lena, Hanna und Emil haben in diesem Jahr das Sportabzeichen in Gold absolviert. Für den achtjährigen Emil ist es schon das zweite Abzeichen, er hatte im vergangenen Jahr erstmals teilgenommen. Auch die Familie Breuninger zeigte sich sportlich: Mama Simone Breuninger holte das Abzeichen in Gold, die Söhne Jakob (Silber) und Leo (Bronze) komplettierten die Farben.

Besonders laut war der Applaus für die Sportler, die das Abzeichen zum 20. und zum 40. Mal absolviert hatten: Christiane Drexel, Maria-Luise Hartmann, Stephan Pawelke und Klaus Zitzelsberger waren zum 20. Mal erfolgreich. Jutta Lauerer, Annemarie Lew, Irmgard Schaur und Siegfried Glogger legten zum 40. Mal das Sportabzeichen ab.

Alle geehrten Sportler im Überblick:

Kinder/Jugendliche Antonia Fries (Silber, 1. Abnahme), Gloria Koch (Gold, 5. Abnahme), Annika Baumer (Gold, 10.), Iris Embacher (Gold, 6.), Felicitas Embacher (Gold, 8.)

Familien Leo Breuninger (Bronze, 1.), Jakob Breuninger (Silber, 3.), Simone Breuninger (Gold, 3.), Emil Oberholzner (Gold, 2.), Hanna Oberholzner (Gold, 6.), Lena Oberholzner (Gold, 7.), Jürgen Oberholzner (Gold, 7.), Felicia Oberholzner (Gold, 8.)

Erwachsene Sabine Orth, Monika Eberle, Dieter Jahn, Franziska Neumeier, Sarah Dausch (alle 1. Abnahme), Peter Gorlitt (5), Elisabeth Stadler (6), Fritz Miller (7), Sabine Buxbaum (8), Wolfgang Buxbaum (12), Doris Miller (13), Eduard Christ (13), Rainer Fuchs (14), Johann Ehrenhuber (16), Brigitte Gerle (19), Christiane Drexel (20), Marie-Luise Hartmann (20), Stephan Pawelke (20), Klaus Zitzelsberger (20), Clemens Wurm (21), Kornelia Marschall (24), Nanette Petrucci (28), Hermann Landherr (31), Karin Schmalholz (38), Christa Volkmann (38), Jutta Lauerer (40), Annemarie Lew (40), Irmgard Schaur (40), Siegfried Glogger (40)