Bauernproteste im Unterallgäu halten an: So ist die aktuelle Lage

Landwirte demonstrieren gegen Sparmaßnahmen der Bundesregierung - auch im Raum Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Die Aktionswoche der Landwirte ist am frühen Montagmorgen gestartet - auch in Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim und Umgebung. Traktoren und Lastwagen stehen auf Straßen, in Kreisverkehren und Zufahrtswegen, etwa zur Kreisstadt und zu den Anschlussstellen der Autobahn A96. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer stecken im Stau. Die Polizei rechnet den ganzen Tag über mit erheblichen Beeinträchtigungen.

Hier in einer Übersicht die laut Polizeiangaben größten, derzeitigen Behinderungen im Unterallgäu und Memmingen (Stand 13.45 Uhr):

Mindelheim , Kreisverkehr B16 / B300 wird aktuell blockiert, B16 in Fahrtrichtung Mindelheim wird durch mehrere Fahrzeuge blockiert

Im Stadtbereich Mindelheim kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen, teilweise sind die Zufahrten blockiert

Oberrieden bei Mindelheim blockiert

blockiert BAB 7, Anschlussstelle Bad Grönenbach und Woringen , erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung

BAB 96, Anschlussstellen Memmingen-Ost, Holzgünz, Erkheim, Türkheim, Bad Wörishofen erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung, teilweise blockiert

Im Unterallgäu haben die Bauern keine der Blockaden zuvor angemeldet

Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt, wurde im Unterallgäu nur die Mahnwache bei Wiedergeltingen zuvor angezeigt. Alle anderen Demonstrationen sind bislang (Stand Montag, 10.45 Uhr) nicht angemeldet worden. Das Landratsamt hatte deshalb bereits am Freitag eine Allgemeinverfügung mit Regeln, etwa bezüglich der Rettungswege, erlassen.

Bei solchen nicht angemeldeten Demonstrationen nimmt die Polizei vor Ort Kontakt mit den Teilnehmenden auf und führt Kooperationsgespräche, teilt das Präsidium in Kempten mit. In den meisten Fällen sei eine Kooperationsbereitschaft der Versammlungsleiter festzustellen. "Vereinzelt kam es hier zu Problemen", heißt es im Polizeibericht. Konkret wird dabei neben dem Landkreis Lindau auch das Unterallgäu genannt.

Die Polizei leitet Ermittlungsverfahren gegen Einzelne ein

Die Polizei erklärte in diesen Fällen eigenen Angaben zufolge versammlungsrechtliche Vorschriften und bot "Kooperationsgespräche zur Verwirklichung der Versammlungsfreiheit" an. "Hier bestand seitens der Protestteilnehmer keine Gesprächsbereitschaft mit der Polizei. Die Polizei erhebt in solchen Fällen Beweise und leitet gegen betroffene Personen Ermittlungsverfahren ein und prüft weitere Maßnahmen", heißt es aus dem Präsidium Kempten.

Die Polizei appelliert an alle Personen, die sich an den Protesten beteiligen, mit den Sicherheitsbehörden und der Polizei zu kooperieren, um einen störungsfreien Versammlungsablauf zu gewährleisten und die Beeinträchtigungen von Unbeteiligten zu minimieren. Die Polizei beobachte ständig die neuen Lageentwicklungen und werde gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen treffen. Ziel sei es, es einen möglichst störungsfreien Ablauf von angemeldeten Versammlungen zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigung für die Bevölkerung so weit wie möglich zu minimieren.

In Türkheim und Bad Wörishofen staut es sich

Im Stadtgebiet Mindelheim kam es nach Angaben der Polizei bereits ab dem Morgen zu erheblichen Beeinträchtigungen, die Zufahrtswege zur Kreisstadt sind teils immer noch blockiert.

Auch andernorts wird protestiert: So waren zum Beispiel an den Kreisverkehren bei Türkheim Traktoren zu sehen, die Landwirte fuhren auch hupend durch den Ort. Es staute sich auf der Strecke zwischen Türkheim und Bad Wörishofen, der Kreisverkehr in Bad Wörishofens Norden wurde von Traktoren blockiert.

Wer von Bad Wörishofen aus zur Autobahn fahren wollte, steckte im Stau. Immer mal wieder kamen einzelne Autos durch. Bereits ab 6.30 Uhr begann es sich hier zu stauen: Minütlich wurden es mehr Fahrzeuge. In Richtung Bad Wörishofen ging es noch im Schritttempo voran, in Richtung Türkheim und Autobahn gar nicht mehr.

Bauernprotest in Bad Wörishofen Durch die Bauernproteste kommt es zu Stau auf der St2015 zwischen dem Kreisverkehr im Bad Wörishofer Norden und der Autobahnzufahrt. Foto: Markus Heinrich

So manche Autofahrer entschlossen sich spontan, an den Protesten teilzunehmen, ihnen ging es offenbar nicht mehr nur um die Landwirte, sie sind mit der Gesamtsituation unzufrieden, wie sie sagten. Andere reagierten gleichgültig auf die Proteste, wieder andere waren der Meinung, dass die Landwirte durch ihre Demonstrationen diejenigen von der Arbeit abhalten, die ihre Subventionen finanzieren sollen.

Entang der A96 staut es sich, die Autobahn selbst ist fast leer

Auch an der A96-Anschlussstelle Stetten ging aufgrund der Bauernproteste im Verkehr ebenfalls so gut wie nichts mehr voran.

39 Bilder Bauernproteste sorgen im Unterallgäu vielerorts für Staus Foto: Markus Heinrich, Kathrin Elsner, Sandra Baumberger, Ulla Gutmann, Bernd Feil

Am Kreisverkehr beim Skyline-Park standen die Verkehrsteilnehmer im Stau. In Pfaffenhausen waren Kreisverkehre und Zufahrtsstraßen dicht. Zu vielen Anschlussstellen der A96 ist wegen der Bauernproteste kein Durchkommen mehr - auf der Autobahn hingegen herrscht kaum Verkehr.

Auf der Autobahn A96 hingegen ist kaum ein Fahrzeug unterwegs. Foto: Markus Heinrich

Starke Beeinträchtigungen im Mindelheimer Stadtgebiet



Um kurz vor 5 Uhr war der Startschuss für die Protestaktion in Mindelheim gefallen - eine Kolonne von Traktoren, die sich nahe Mindelau gesammelt hatte, bewegte sich in Richtung Autobahn. Stadtauswärts sammelten sich Lastwagen und Schlepper in Richtung Apfeltrach.

Bauernprotest in Mindelheim: Gegen sechs Uhr waren die Autobahnauffahrten in Mindelheim durch die Traktoren der Landwirte gesperrt. Foto: Thorsten Bringezu

Gegen 5.30 Uhr hatten die Traktoren ihre Formation angenommen, der Verkehr stand stadtauswärts in Richtung Autobahn-Anschlussstelle. Die Abfahrten der Autobahn blieben frei, sodass sich kein Rückstau bilden konnte. Die Auffahrten auf die A96 in beide Richtungen sind gesperrt. Der Verkehr floss noch zwischendurch, die Spur nach Mindelheim war frei.

43 Bilder Zahlreiche Bauern protestieren auf Mindelheims Zufahrtsstraßen Foto: Thorsten Bringezu

Die Polizei war vor Ort und hat mit den Landwirten gesprochen. Die Stimmung war friedlich und ruhig.

Seit 6 Uhr sind die großen Kreuzungen und Zufahrtswege nach Mindelheim dicht

Ab circa 6 Uhr war neben der Kreuzung bei Schragl und Grob (Fellhornstraße/Bad Wörishofer Straße/Allgäuer Straße) auch die Baywa-Kreuzung (Landsberger Straße/Allgäuer Straße/B16) in Mindelheim dicht. Vereinzelt kamen noch Autos durch. Die Traktoren standen auch auf der Brücke in Richtung Mattsies sowie am Kreisverkehr beim Wertstoffhof in Mindelheim.

Die Landwirte achteten eigenen Angaben zufolge stark darauf, dass eine Rettungsgasse freigehalten wird und dass der Winterdienst durchkommt. Fahrzeuge, die etwa im Kreisverkehr stehen, seien mit einem Fahrer oder einer Fahrerin besetzt und könnten schnell zur Seite gefahren werden. Auch Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, sollen durchgelassen werden.

Mitunter staute es sich durch die Blockaden aber immer wieder so stark, dass kein Weiterkommen mehr möglich war.

Durch die Bauernproteste kommt es zu Stau auf der St2015 zwischen dem Kreisverkehr im Bad Wörishofer Norden und der Autobahnzufahrt. Foto: Markus Heinrich

Mindelheims Kommandant Robert Draeger hatte im Vorfeld der Proteste einen "deutlichen Wunsch" geäußert. Er hoffe auf die Vernunft der Teilnehmer, sodass keine Rettungswege, Rettungsmittel und Helfer behindert werden. Gerade der Brand im Hochhaus in Mindelheim habe gezeigt, dass Zeit ein wichtiger Faktor im Einsatz sei, so Draeger. Abgestellte Fahrzeuge, auf die der Fahrer keinen direkten und sofortigen Zugriff habe, könnten die Rettungsmaßnahmen behindern und so unnötig verzögern.

Wo es im Unterallgäu und Umgebung Protestaktionen der Bauern gibt

In Bad Wörishofen kam am Vormittag eine Gruppe von Demonstranten aus Handwerk, Pflege und Gastronomie am Denkmalplatz zusammen.

Handwerker, Pflegekräfte und Gastronomen demonstrieren am Denkmalplatz in Bad Wörishofen. Foto: Bernd Feil/m.i.s.

Im Landkreis Unterallgäu gab es Polizeiangaben zufolge zudem Protestaktionen in Oberrieden sowie an den A96-Anschlussstellen Ungerhausen/Holzgünz, Memmingen-Ost und Erkheim. Zudem waren der Kreisverkehr bei Memmingen-Ost und die Zufahrt zum Flughafen Memmingen blockiert, ebenso wie der Kreisverkehr Moosbach zwischen Memmingen und Ottobeuren. In Buchloe haben Landwirte Polizeiangaben zufolge alle Autobahnanschlüsse blockiert. Im Ostallgäu ist die B12 im Bereich Marktoberdorf aufgrund einer angemeldeten Versammlung komplett gesperrt, an den Anschlussstellen der A96 in Buchloe gibt es laut Polizei erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei sei vor Ort und in Kooperation mit den Protestteilnehmern, um ein friedliches Versammlungsgeschehen zu gewährleisten und die Beeinträchtigung für die Bevölkerung möglichst zu minimieren, heißt es in einer Nachricht des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Straftaten und Ordnungswidrigkeiten konsequent verfolgt werden und appelliert an die Protestteilnehmenden, mit der Polizei und den Sicherheitsbehörden zu kooperieren.

Warum die Landwirte in Mindelheim und Umgebung protestieren

Die Landwirte protestieren gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung, unter anderem was die Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer betrifft. Auch wenn der Bund den Bauern inzwischen ein Stück weit entgegengekommen ist, halten die Landwirte an den Aktionen fest. So ist etwa für Montag, 8. Januar, eine Kundgebung in München geplant, am Mittwoch, 10. Januar, eine große Demo in Augsburg.

Die Mindelheimer Firma Grob hatte bereits am Freitag ihre Mitarbeitenden gebeten, am Montag daheim zu bleiben, weil man von einem "großen Verkehrschaos" in Mindelheim ausgehe.

Protestaktion Landwirte Mindelheim am 8.1.2024 Wie diese Karte zeigt, die das Maristenkolleg Mindelheim herausgab, sollen am Montag ab 5 Uhr morgens sämtliche Zufahrtsstraßen nach Mindelheim von Landwirten im Zuge der Protestaktionen gesperrt werden. Foto: Maristenkolleg

An den Grund- und Mittelschulen im Unterallgäu soll der Unterricht stattfinden, Lehrkräfte wurden vom Schulamt gebeten, sich rechtzeitig auf den Weg zur Arbeit zu machen. Das Maristenkolleg und die Maria-Ward-Realschule haben kurzfristig am Sonntagabend bekanntgegeben, dass auf Online-Unterricht umgestellt wird.

In Wiedergeltingen trafen sich die Bauern zu einer Mahnwache

Bereits am Freitag hatte es bei Wiedergeltingen eine Mahnwache gegeben. Rund 50 Traktoren standen an der A96 zwischen Buchloe und Wiedergeltingen. Mit Blinklichtern und Plakaten parkten sie auf einem Feldweg parallel zur Autobahn, sodass ihre Botschaften gut gesehen werden konnten. "Stirbt der Bauer, stirbt das Land" war da zu lesen oder "Mir reicht's! Politik fährt das Land an die Wand".

Bereits am Abend des 18. Dezembers hatten sich Landwirte in Mindelheim zu einer Demonstration getroffen: