Ein schweres Thema zum Start der Türkheimer Buchwoche

Das Motto an den Schulen im Unterallgäu lautet „Lesen grenzenlos“. Der Auftakt war jetzt in Mindelheim.

Zur Eröffnung der Türkheimer Buchwoche in der Mittelschule Mindelheim waren viele Gäste eingetroffen. Es gab Büchertische und eine passende Wanddekoration aus Buchseiten konnte bewundert werden. Eigene Kochbücher der Schülerinnen und Schüler waren ausgestellt und die Autorin Judith Burger (50) aus Leipzig würde aus „Gertrude grenzenlos“ vorlesen.

"Lesen macht einfach schlau und kreativ"

Die Mittelschule Mindelheim hat in diesem Jahr die Ausrichtung der Türkheimer Buchwoche übernommen. Rektorin Simone Frischholz freute sich darüber, dass außer Vertretern des Vereins „Türkheimer Buchwoche“ so viele Kinder mit Eltern und Freunden zur Lesung gekommen waren. Lesen sei gleichermaßen Training wie Entspannung für den Geist, fördere die Konzentration und die Ausdrucksmöglichkeiten, mache einfach „schlau und kreativ“.

Das Motto der diesjährigen Buchwoche „Lesen grenzenlos“ wird in Judith Burgers Geschichte von „Gertrude grenzenlos“ eindrucksvoll illustriert. Das erste Kinderbuch der Autorin von 2018 wurde 2019 mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher ausgezeichnet.

Erzählt wurde eine Geschichte aus der Zeit der deutschen Teilung

Erzählt wird darin die Geschichte der elfjährigen Gertrude aus der Sicht ihrer gleichaltrigen Freundin Ina. Die Geschichte gibt einen Einblick in deutsche Geschichte aus DDR-Sicht. Sie spielt in einem Staat, in dem „eine einzige Partei über das ganze Leben bestimmt“.

Das Mädchen mit dem unmöglichen Namen, nach der Dichterin Gertrude Stein benannt, wird bald Inas beste Freundin. Als Gertrude und ihrer Familie wegen Unangepasstheit Repressalien von Seiten des Staates drohen, wird Ina zu Gertrudes Verbündeter gegen das Unrecht.

Ein nicht ganz leichtes Thema, das für heutige Kinder schon sehr weit weg scheint. Besonders ist an der Geschichte, dass sie aus dem jugendlichen Blickwinkel – mit allem, was in diesem Alter wichtig ist – erzählt wird und deshalb auch für Kinder von heute nacherlebbar wird.

Judith Burger, selbst in der DDR aufgewachsen, erzählt vom Alltag ihrer beiden Protagonistinnen mit viel Einfühlungsvermögen. Auf die Frage an ihre jungen Zuhörer, ob die sich an das Verbot halten würden, die beste Freundin nicht mehr treffen zu dürfen, folgte ein lang gezogenes und lautes „Nein!“ aus dem Saal.

Ein Schüler befragte in Mindelheim die Autorin Judith Burger

Der Schüler Lukas Wittmann durfte nach der Lesung die Autorin interviewen. Wann und warum sie gerade Kinderbuchautorin geworden sei, wollte er wissen. „Als ich eigene Kinder hatte. Und weil ich gerne in die Köpfe von Kindern reinschlüpfe.“ Diese zehn bis zwölf Jahre seien ein ganz besonderes Alter. „Alles macht man dann zum ersten Mal bewusst durch, Freude und Kummer“. Und natürlich frage sie sich als Autorin auch: „Wie war das bei mir als Kind?“

Auf die Frage, was sie jungen Menschen mitgeben würde, antwortete Judith Burger, ganz im Sinne ihrer Geschichte: „Immer auf die innere Stimme hören!“