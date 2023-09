Mindelheim

Turnhalle als Flüchtlingsunterkunft: Rektorin sieht Schulstandort in Gefahr

In die Turnhalle des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Mindelheim sollen Ende September bis zu 130 Geflüchtete einziehen.

Plus Bis zu 130 Geflüchtete sollen in einer Mindelheimer Schulturnhalle unterkommen. Die Rektorin hätte das gerne verhindert – und dabei geht es nicht nur um den Sportunterricht.

Schon kurz vor Weihnachten 2022 hatte Landrat Alex Eder Alarm geschlagen und die Bürgerinnen und Bürger darauf vorbereitet, dass Geflüchtete mangels Alternativen wohl bald in Turnhallen untergebracht werden müssen. "Wir laufen voll. Die Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge im Unterallgäu sind ausgeschöpft", hatte er damals gesagt. Wie am Freitag bekannt wurde, ist dieser Fall nun tatsächlich eingetreten: Noch im September soll die Turnhalle des Sonderpädagogischen Förderzentrums (SFZ) in Mindelheim mit bis zu 130 Geflüchteten belegt werden. Schulleiterin Petra Eggert hätte das gerne verhindert.

In einem Brief an Landrat Alex Eder hatte sie bereits im März, als die Unterbringung von Geflüchteten in der SFZ-Turnhalle erstmals konkret im Gespräch war, deutlich gemacht, dass dadurch nicht nur der Sportunterricht beeinträchtigt wird. Stattdessen wirke sich diese auf den gesamten Unterrichtsbetrieb und die pädagogische Arbeit aus. "Ich kann so nicht Schule halten. Das ist eine Aufbewahrung, mehr ist nicht mehr möglich. Der Schulstandort ist damit durch", sagte sie jetzt im Gespräch mit unserer Redaktion.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

