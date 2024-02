Überraschung am Sonntag: Pfarrer Straub verlässt Mindelheim

Plus Dekan Andreas Straub hört als Pfarrer von Mindelheim auf. Er hat schon eine neue Stelle.

Die Nachricht schlug bei den Sonntags-Gottesdiensten in der Pfarrkirche St. Stephan wie der Blitz aus heiterem Himmel ein und löste bei den Gläubigen großes Bedauern aus. Dekan Andreas Straub verlässt Mindelheim.

Der beliebte Geistliche nimmt zum 31. August Abschied von Mindelheim, wo er 16 Jahre als Stadtpfarrer und zwölf Jahre als Dekan wirkte. Am 1. September 2024 tritt er sein neues Amt als Klinikseelsorger an der Uni-Klinik in Augsburg an.